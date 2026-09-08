Sin subordinación, relación con EU: CSP

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

A pesar de las expresiones y burlas de su homólogo Donald Trump de que México no tiene nada qué ofrecerle a Estados Unidos, “excepto tamales picantes y tomates” y una pérdida de 195 mil millones de dólares al año, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró ayer en su gira de fin de semana en Monterrey que México espera tener una buena relación con su Gobierno, pero sin subordinación.

Dijo en el acto de rendición de cuentas que forma parte de su gira de agradecimiento y apoyo al cumplir dos años de mandato, que, desde esa ciudad, frontera con Estados Unidos, era muy importante recordar que ha habido momentos muy especiales en la relación entre ambos países “y también en el primer periodo del presidente Trump hubo una muy buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

El Gobierno de Estados Unidos reiteró su alerta de seguridad para sus ciudadanos, la restricción de actividades de su embajada en Nogales y la recomendación a sus connacionales de desplazamientos en ese municipio por las amenazas del grupo criminal “Los Rusos”, que opera en la zona fronteriza, de estallar explosivos en sedes policiacas, igual que las advertencias en Mexicali que obligaron a reforzar la vigilancia fronteriza.

Esa sorpresiva reunión que sostuvo el expresidente de la República Vicente Fox, durante la inesperada visita que hizo a la sede nacional del PRI para reunirse con sus dirigentes y coordinadores parlamentarios, con el propósito de buscar una alianza con el PAN, parece ir en serio, luego de que el dirigente del blanquiazul, Jorge Romero, dijo que su partido está abierto a establecer alianzas electorales, de cara a las elecciones federales y estatales del año próximo.

Eso coincide casualmente con la reincorporación de Manlio Fabio Beltrones esta semana a su escaño como senador independiente en la Cámara alta que preside el mexiquense Higinio Martínez, al vencer el plazo de la licencia que solicitó hace varias semanas, después de haberse separado de la bancada del PRI del que fuera dirigente nacional, gobernador de su natal Sonora y diputado federal, por desacuerdo y públicas diferencias con la actual dirigencia tricolor.

¿Suicidio o ejecución?, el caso del diputado morenista de Veracruz Zenyazen Escobar García. Reportan “disparo de arma de fuego”, vuelve a evidenciar el clima de violencia que priva en esa entidad, gobernada por la zacatecana Rocío Nahle, exsecretaria de Energía, en la que se han registrado otros asesinatos de legisladores, desapariciones y homicidios.

Esperan en San Lázaro el Presupuesto de Ingresos de la Federación que habrá de sacar chispas entre los grupos parlamentarios por el incesante endeudamiento del país que no cesa.