Encabeza CSP homenaje a Niños Héroes

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En la ceremonia de aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, advirtió que “esa gesta sembró en generaciones de mexicanos un profundo sentido de pertenencia, amor a la patria y defensa de la soberanía” y que esa conmemoración no es solamente un ejercicio de memoria, sino también una afirmación de confianza en la nación.

Ante el Altar a la Patria en el Bosque de Chapultepec, acompañada por los miembros de su gabinete, la mandataria depositó una ofrenda floral e hizo una guardia y, en presencia de los integrantes del gabinete presidencial, el titular de la Defensa recordó que “el país reafirmó una convicción que lo ha acompañado a lo largo de su historia: la patria se honra, la independencia se reserva y la soberanía se defiende”.

DE ESTO Y DE AQUELLO

Luz verde de la Presidenta Sheinbaum a los aspirantes a cargos de elección a los que el Gobierno de Estados Unidos les haya cancelado su visa porque, dijo, podrán registrarse para ser candidatos, lo que seguramente tranquilizará a quienes en Morena o cualquier otro partido político, estén en esa situación, a menos de que se presentaran pruebas sobre posibles actividades delictivas, cuyos nombres son de sobra conocidos.

Igual que ha ocurrido en otras giras de fin de semana de rendición de cuentas de la Presidenta Sheinbaum, en la que realizó ayer a Hidalgo, se suscitaron expresiones de inconformidad cuando un grupo de jóvenes irrumpió en el evento que encabezaba en el Domo de las Estrellas, en la carretera a Pachuca, con proclamas y mantas de “Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden” que volvieron a evidenciar fallas de seguridad.

Avanzan los trabajos de brigadas de Petróleos Mexicanos con apoyo de personal de la Secretaría de Marina con acciones de monitoreo y vigilancia mediante peritajes terrestres y recorridos con embarcaciones para mantener el control del derrame en el ducto marino del campo Ek-Balam que se mantiene despresurizado, aislado, sin flujo ni emanación de aceite crudo, reportó la empresa.

Con sobrada razón, Luis Armando Melgar, senador chiapaneco del PVEM, exigió el retiro inmediato del exgobernador morenista de su estado Rutilo Escandón del Consulado de México en Miami, luego de que el actual mandatario Eduardo Ramírez, denunciara ante la Presidenta Sheinbaum, las “cifras de vergüenza” por la violencia que le heredó y exhibiera un video que ella observara con atención.

No estaría por demás, ahora que se repite tanto, defender también la soberanía en municipios controlados por grupos criminales en entidades cercanas a la capital.