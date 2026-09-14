• Morena anuncia hoy candidaturas

Y hablando de dos procesos que a Morena se le suelen complicar, porque está más que claro que compiten aspirantes con peso político relevante, resulta que ayer se anunció que este día se conocerán las encuestas aplicadas en Guerrero y Michoacán para definir quién será el coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía y, posteriormente, candidato a la gubernatura. Se tiene previsto que hoy a las 14:00 horas se conozca a quién finalmente se le cuadraron los astros para dirigir los destinos de la primera de las dos entidades, y tres horas más tarde, a las 17:00, se conocerá quien correrá por la segunda. Apenas este fin de semana en estas páginas se informó de los choques y tensiones que prevalecen entre algunos aspirantes, no forzosamente de estas entidades, luego de que la dirigencia del guinda pusiera una larga pausa a su proceso de selección.

• Octavio y la danza de los millones

Y quedó claro que a Octavio Romero Oropeza la transparencia no le nació por generación espontánea, sino después de una llamada de atención proveniente de Palacio Nacional. Fue el viernes pasado que a muchos dejó con el ojo cuadrado el dato de que tiene una casa, dos depas y hectáreas y más hectáreas de terrenos en su natal Tabasco, patrimonio que se calculó en alrededor de 50 millones de pesos. Pero resulta que ayer intentó matizar que en realidad no es tanto y que además se justifica con su larga trayectoria de 44 años de trabajo en instituciones públicas y privadas. El también extitular de Pemex, nos dicen, intentó explicar y ajustar las cifras y dio cuenta de que tiene ingresos de unos tres mil pesos por debajo de los que percibe la titular del Poder Ejecutivo. No queda claro si con su larga aclaración cumplió el objetivo de suavizar las críticas o si más bien contribuyó a que empezara con el tema de sus bienes una especie de danza de los millones. En fin.

• Pepín y Alito

Nada gustaron al secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, las declaraciones del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien hizo un llamado a que le hagan vacío a Andy López Beltrán en la contienda por una diputación —a la que ya todo mundo sabe que se apuntará y que la dirigencia de Morena le concederá— porque con el apoyo de los programas y los arropos con que cuenta es muy probable que se diga que arrasó en la votación. Alito de plano pidió, nos recuerdan, que se valore la propuesta de que ningún partido registre candidato para competir contra Andy porque, sostuvo, “se va a robar la elección… entonces que juegue solo”. Bueno, pues resulta que las declaraciones del priista llegaron a los oídos de Pepín, quien además de funcionario del Gobierno tabasqueño es tío de Andy. Su respuesta fue que no responderá al dirigente tricolor, aunque en esa no respuesta no evitó darle un raspón: “No, nada, a ese señor no hay que contestarle. Cómo un ratero está hablando de que le van a robar la elección, ni contestarle”, refirió. Uf.

• “Mamdani, hermano, ya eres mexicano”

Y resulta que ayer se llevó a cabo en el barrio de Sunset Park, en Brooklyn, Nueva York, la celebración de la herencia y la Independencia de México. Sólo que ahora cobró mayor relevancia, porque fue invitado principal en el desfile que se lleva a cabo el alcalde socialista Zohran Mamdani —quien es también el primer musulmán en administrar la Gran Manzana tras ganar la pasada elección—, a quien los organizadores impusieron una banda tricolor de “gran mariscal”. En sus redes, Mamdani publicó varias fotos en las que se ve caminando con una bandera mexicana en la mano y el siguiente mensaje: “La lucha de México por la independencia es el triunfo de un pueblo decidido a forjar su propio futuro. Hoy, estuve orgulloso de ser el primer alcalde de la ciudad de Nueva York en participar en el Desfile del Día de la Independencia Mexicana… Los neoyorquinos mexicanos están en el corazón de nuestra ciudad y de su lucha por un futuro mejor”. Nos dicen que incluso cuentas de morenistas que viven allá difundieron profusamente fotos y videos de varios momentos, entre ellos cuando la gente grita: “¡Mamdani, hermano, ya eres mexicano!”. Qué tal.

• Sigue por la vía independiente

Y nos piden no perder de vista que en el proceso político de Michoacán, Grecia Quiroz, cabeza visible del llamado Movimiento del Sombrero, sigue sin dar su brazo a torcer respecto de las ofertas que le han hecho partidos de oposición para eventualmente postularla al gobierno estatal. “Muchos partidos han mostrado ese respeto, esa apertura, esa solidaridad con este movimiento, lo que te puedo decir es que nosotros seguimos trabajando la línea independiente, seguimos abrazando las candidaturas independientes. Hoy en día la vía independiente es una opción que la gente está volteando a ver… son ciudadanos que no han tenido nada que ver con la política”, declaró el fin de semana la alcaldesa de Uruapan. Grecia estuvo presente en un acto organizado por simpatizantes de su movimiento a los que llamó a no desistir, dijo, incluso “si se atrevieran a quitarme también la vida como lo hicieron con Carlos (Manzo)”. Y, a raíz de señalamientos en su contra, relacionados con el asesinato de su esposo, declaró que no le van a encontrar nada.

• Las manos a la lumbre

Resulta que Imelda Castro, quien busca llegar al gobierno de Sinaloa, parece haber descubierto que hay herencias políticas que conviene recibir con ciertas distancias. Y es que la morenista admitió que existe riesgo de voto de castigo para su partido en las elecciones de 2027, cuyo proceso ya está en marcha; consideró un error que Rubén Rocha Moya buscara volver al gobierno del estado mientras enfrenta una investigación en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, y soltó una frase que, nos dicen, sonó más a deslinde que a cierre de filas: “No meto las manos a la lumbre por nadie”. También abrió la puerta a una reconciliación con PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Todo indica que, rumbo a 2027, Castro Castro quiere apostar a llegar ligera de equipaje. Y entre las primeras maletas que parece dispuesta a dejar en el camino está la del aún gobernador con licencia. Y eso, desde la óptica de quienes saben de la política doméstica en la entidad, le puede dejar réditos el próximo 6 de junio. Pendientes.