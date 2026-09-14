Paquete 2027 (1/5)

Ya tenemos el Paquete Económico 2027, formado por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (que por ser ley necesita la aprobación de las dos cámaras del Congreso), el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (que por ser proyecto requiere nada más la aprobación de la Cámara de Diputados), y la Miscelánea Fiscal (que debe pasar por las dos cámaras).

La Ley de Ingresos deberá quedar aprobada, por la Cámara de Diputados, el 20 de octubre, y por la de Senadores el 31. El Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado, nada más por la Cámara de Diputados, a más tardar, el 15 de noviembre.

Los Criterios Generales de Política Económica contienen las proyecciones del gobierno en materia de crecimiento, inflación, tipo de cambio, tasa de interés, producción y precio del petróleo, proyecciones a partir de las cuales se armó la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos, razón por la cual deben ser lo más realistas posibles.

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación contiene las fuentes y los montos de los ingresos que el gobierno pretende obtener, fuentes que son: impuestos; derechos (ingresos generados por la prestación de servicios, por ejemplo: expedición de pasaportes), productos (recursos obtenidos por actividades que realiza como si fuera un particular, por ejemplo: ingresos por arrendamiento de propiedades); aprovechamientos (ingresos generados, no por impuestos y/o productos, sino, por ejemplo, por cobro de multas); deuda (interna o externa).

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contiene los montos y los destinos del gasto que, según la clasificación funcional, se divide en: tareas propias del gobierno (desembolsos en seguridad y justicia); desarrollo social (gastos en educación, salud, vivienda, protección social, etc.); desarrollo económico (inversiones en infraestructura, energía, transporte, agricultura, turismo, ciencia, etc.). Según la clasificación económica se divide en gasto corriente (pagos de sueldos, servicios, materiales, subsidios, transferencias y pensiones); gasto de capital (para crear, mantener y ampliar activos e infraestructura, por ejemplo: carreteras, hospitales, escuelas, etc.); gasto en amortización de deuda y disminución de pasivos; gasto en jubilaciones y pensiones; gasto en participaciones (dinero que la Federación transfiere a los estados). Por último, según la clasificación administrativa, el gasto se divide entre las dependencias que lo gastan. Clasificación funcional, ¿para qué se gasta? Económica, ¿en qué se gasta? Administrativa, ¿quién gasta? Ejemplo: para educación, en mantenimiento de escuelas, Secretaría de Educación Pública.

Por último, la Miscelánea Fiscal, que presenta las iniciativas de reformas a las leyes fiscales (ISR, IVA, IEPS, Código Fiscal de la Federación, Ley Federal de Derechos, etc.), con el fin, si fuera el caso, de cobrar nuevos impuestos (por ejemplo: un nuevo IEPS), y/o de aumentar las tasas que ya se cobran (por ejemplo: IVA y/o ISR), y/o de fiscalizar más eficazmente (minimizar la elusión y eliminar la evasión).

En las próximas columnas analizaré, hasta donde me dé el espacio (2,800 caracteres sin espacios), los cuatro componentes del Paquete Económico.

Continuará.