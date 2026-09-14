Renovación, reto del autotransporte

La industria de vehículos pesados llega al último tramo de 2026 con cifras que permiten cierto optimismo, aunque el panorama todavía exige cautela. En agosto, las ventas al mayoreo crecieron 19 por ciento con 3,025 unidades, mientras que la producción avanzó 100.2 por ciento, a 16,389 vehículos, y las exportaciones dieron un salto de 116.7 por ciento, con 14,310 unidades enviadas al extranjero. El acumulado también se mantiene en terreno positivo: 20,591 unidades vendidas al mayoreo, 101,940 producidas y 85,687 exportadas entre enero y agosto.

Pero hay un dato que merece especial atención. Las ventas al menudeo cayeron 4.83 por ciento en agosto y acumulan una contracción de 18.24 por ciento en los primeros ocho meses del año, al pasar de 27,286 a 22,309 unidades. Ahí está uno de los principales pendientes para la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), que dirige Rogelio Arzate: lograr que el repunte industrial llegue también al mercado interno y, sobre todo, a los pequeños y medianos transportistas.

La cifra resulta especialmente relevante ante una flota nacional cuya antigüedad promedio alcanza los 19.3 años. México puede presumir capacidad de producción, exportaciones y tecnología, pero seguirá arrastrando un problema de seguridad, emisiones y eficiencia logística mientras buena parte de sus transportistas no tenga condiciones para cambiar de unidad. Por ello, la apuesta está en combinar financiamiento, incentivos fiscales y chatarrización. Ya existe la depreciación acelerada de hasta 86% del valor de una unidad nueva y avanza un esquema respaldado por Nacional Financiera para empresas con un máximo de 30 vehículos.

A lo anterior se suma el reto de los pesados usados provenientes de Estados Unidos. Durante 2025 entraron alrededor de 26 mil unidades y, aunque entre enero y julio de este año las importaciones disminuyeron 29.2 por ciento, la proporción sigue llamando la atención: por cada 100 vehículos nuevos comercializados en México ingresan unos 53 usados. ANPACT, además, ha detectado unidades declaradas en aduanas con valores muy inferiores a los del mercado, por lo que mantiene conversaciones con Hacienda y Economía para establecer mejores mecanismos de valoración, precios de referencia y criterios de antigüedad. Ordenar la cancha, pues, sin cerrar la frontera.

Y mientras México intenta resolver ese frente, desde el norte viene otro desafío. La revisión del T-MEC y los aranceles estadounidenses de la Sección 232 serán determinantes para una industria profundamente integrada con Estados Unidos y Canadá. La posición de ANPACT es mantener las reglas de origen pactadas y avanzar hacia 70 por ciento, de contenido regional en 2027, pero con una reducción de las cargas arancelarias. Tiene lógica, pues nadie decide una nueva planta o una inversión multimillonaria sin saber bajo qué reglas podrá exportar dentro de algunos años.

Así que el cierre de 2026 tendrá dos pistas que seguir. Una estará dentro de México, donde habrá que comprobar si financiamiento, estímulos fiscales, chatarrización y controles a los usados consiguen rejuvenecer una flota que ya acusa el paso del tiempo. La otra estará en Washington y en la negociación comercial de Norteamérica. La industria mexicana de pesados demostró en agosto que puede acelerar producción y exportaciones; ahora falta saber si el mercado interno y las reglas comerciales le permitirán mantener el pie en el acelerador.

Llega Primark. Liverpool ampliará su presencia en el negocio de moda de bajo y mediano precio con la llegada de Primark a México bajo un esquema de franquicia, con lo que traerá una marca internacional de alto volumen y precios accesibles a su plataforma comercial. Una estrategia de diversificación más para atraer a un consumidor casual de su marca insignia aquellos que pocas veces regresan a Liverpool pero que le abre una nueva vía de crecimiento frente a un consumidor cada vez más sensible al precio y a la renovación frecuente de productos. Primark competirá con Suburbia, mientras Sfera mantiene una posición complementaria en moda; sin embargo, el atractivo estará en la capacidad de la firma irlandesa para generar tráfico, rotación de mercancía y ventas por volumen. El acuerdo todavía deberá traducirse en decisiones sobre ubicaciones, número de tiendas, calendario de aperturas y capital destinado al despliegue, variables que determinarán el verdadero alcance financiero de esta nueva apuesta, donde ya perfecciona Suburbia y ya les da un toque de modernidad con remodelación en su interior y exterior.

Voz en off. Mastercard quiere darle nuevos aires a su marca en México por eso trae a un ejecutivo con experiencia en servicios financieros, consultoría estratégica, banca de consumo y tarjetas en mercados de América Latina y Asia. Sidney Massunaga es el country manager, que tendrá bajo su responsabilidad la estrategia comercial y el crecimiento del negocio en uno de los mercados prioritarios para la compañía. Su incorporación busca acelerar el desarrollo de soluciones de pago digitales, ampliar alianzas con bancos, empresas y participantes del ecosistema financiero, y aprovechar la mayor adopción de herramientas digitales entre consumidores y negocios. La digitalización de pagos presiona a la banca en México con nuevas oportunidades de negocio, especialmente en innovación, inclusión financiera y expansión de servicios…