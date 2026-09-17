El juego brusco y grave de Álvarez MÁynez

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En búsqueda de trascendencia política —que no tiene— Jorge Álvarez Máynez lanzó un hachazo con toda la intención de lesionar a la Federación Mexicana de Futbol y a la Liga BBVA MX, al denunciar ante la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) por la presunta práctica monopólica de suprimir el ascenso y descenso entre primera y segunda división de equipos…, pero en lugar de sacarle tarjeta roja y desechar el alegato del señor de tenis naranja, la autoridad, a cargo de Andrea Marván, le dio entrada y así abrió un expediente que a otros países les ha costado no realizar torneos del Mundial de Futbol.

La acusación de Máynez es contra la estructura de calificaciones deportivas, y gobierno empresarial en cada escuadra: bajo la bandera de un rancio democratísimo, el coordinador naranja pretende que los 48 equipos de segunda división —conocida oficialmente como “Liga Premier”— puedan ascender a primera división… aunque se encuentren hasta 50 veces por debajo en capacidades deportivas y financieras respecto a los 18 equipos de la Liga MX.

Sólo para dimensionarlo, en España la diferencia medible y comprobable entre ambos grupos es de 5 veces. En México durante 12 años sólo dos equipos de segunda división pasaron a primera. Uno de ellos, la UDG sólo duró un par años en esa clasificación tras empatar en 2018 con el Puebla; este 2026 el Atlante logró salir del foso con el sólido respaldo de TV Azteca. Y no hay nadie más que lo haya logrado.

El mecanismo de suprimir los ascensos y descensos tiene por objeto apuntalar la recompra de los derechos de transmisión de los 18 equipos de primera división, permitir la capitalización de estos y fortalecer —bajo criterios de competitividad y calidad— a los equipos de la Liga Premier para su eventual ascenso.

El valor de la industria futbolera mexicana se estima en 13 mil millones de dólares, lo que permitiría obtener —bajo el modelo de responsabilidad corporativa acordado por los 18 propietarios de la primera división— financiamiento de fondos de inversión, patrocinadores y de emisiones bursátiles.

¿Molesta a Máynez los beneficios obtenidos con esfuerzo? De una vez que lo diga para que los votantes definan su criterio hacia 2027.

Porque, conforme a los estatutos de la Federación Internacional de Futbol (FIFA, artículos 15 y 19) cada federación nacional debe mantener su independencia y prevenir injerencias políticas en su administración y criterios.

La vulneración de esos preceptos por injerencia gubernamental y política (como se perfila el caso mexicano) determinó la suspensión de 7 federaciones en la FIFA (Guatemala, Sierra Leona, Sudán, Pakistán, India, Congo, Chad) siendo el caso más fuerte la suspensión de India para el Mundial Femenil 2022 por la creación de un Comité de Administración que asumiría las funciones de la FIFA.

Así que si el Pato Merlin o el festivo “quiere volar, quiere volar” no llegan a la próxima década, ya sabe usted a quiénes reclamar.

Bombardeo a instalaciones aéreas con drones. Sucedió en El Carmelo, zona rural de Candelaria, Valle del Cauca, Colombia. Un grupo de narcoterroristas utilizó un dron para bombardear el radar que la Agencia de Aeronáutica Civil había instalado en 2025, informó ayer Noticias RCN. No es la primera vez que los criminales utilizan los aparatos no tripulados para atacar blancos civiles y militares, tanto allá como en México, pero este último incidente es un serio llamado de atención a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) a cargo del general Emilio Avendaño, al demostrar la vulnerabilidad de instalaciones vitales para la navegación aérea.

¿Cuántos drones, ya sean operados por personas inocentes pero irresponsables o por criminales confesos, han sobrevolado los aeropuertos de Cancún, Monterrey, Guadalajara, AICM, Culiacán, Los Cabos, Tampico o cualquier otro?

El asunto, como demostró el ataque en El Caramelo, merece toda la atención, prevención, disuasión y acción directa.

Traxion recompra. Tras perder casi dos terceras partes de su valor bursátil, la firma de operación logística Traxion de Aby Lijtszain anunció a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la recompra de sus títulos. La volatilidad internacional golpeó el precio de los títulos amén de que el mercado nacional no avizora una pronta recuperación.

La maniobra busca amortiguar el impacto especulativo y demostrar el valor real de la compañía. Aun así, requiere de la aprobación formal de la CNBV de Ángel Cabrera para la recompra que ofrece una prima cercana al 20% sobre precio vigente de los títulos.

Ciertamente, si Traxion brinca el bache bursátil de corto plazo, podrá pisar a fondo en el futuro próximo.

Ahora sí: esta columna con todo y columnista toma un receso pasadas las fiestas patrias y amenaza con regresar el 5 de octubre.