• El Grito en la Cuauhtémoc

Hablando de las ceremonias conmemorativas del Grito de Independencia, es sabido que cada gobernante le suele imprimir un sello particular. Por lo que nos piden no perder de vista el de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien el martes pasado, ante una explanada a reventar, arengó —después de mencionar a varios héroes de la gesta independentista—: “¡Vivan los padres y madres buscadoras!”, “¡Vivan quienes defienden la libertad!”, “¡Viva la sociedad civil!”, “¡Vivan los gobiernos sin alianzas con el crimen organizado!”; “¡Viva la resistencia democrática!”. Los asistentes al acto respondieron con los respectivos vivas. La propia alcaldesa hizo después una publicación en sus redes: “Mi segundo Grito de Independencia. Un sueño hecho realidad y un momento que voy a guardar para siempre. Porque gritar ¡Viva México! también es recordar lo que significa ser libres: tener el valor de defender nuestra tierra, nuestra gente y nuestro futuro”.

• El juego de las sillas

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Que en Morena ya traen en mano lápiz, papel y goma para reacomodar sus posiciones en las comisiones del Senado; sin embargo, por ahí advierten, antes de repartir tareas habrá que esperar a que termine una peculiar versión guinda del juego de las sillas. Y es que entre 13 y 14 legisladores pidieron licencia para ir a buscar coordinaciones estatales rumbo a 2027 —candidaturas, pues— y ahora, concluida buena parte de esas definiciones, habrá que ver quiénes volverán para ocupar sus escaños. El líder de los senadores morenistas, Ignacio Mier, adelantó que será hasta la próxima semana cuando se definan las presidencias de estas comisiones. Entre las sillas pendientes está la de Estudios Legislativos, que dejó vacante Enrique Inzunza. Y también está por verse el regreso de quienes se levantaron de su lugar en busca de otro y no lo consiguieron, como Raúl Morón, quien quería apuntarse por la gubernatura de Michoacán. Así que primero habrá que contar a los que regresan y después repartir asientos. ¡Que nadie pare la música!

• Todos unidos… los presentes

Nos hacen ver que la palabra más repetida en Morena después de definir a sus coordinadores estatales rumbo a 2027 ha sido “unidad”. El detalle es que no todos parecen haber recibido el memo con el mismo entusiasmo. En Quintana Roo, mientras Eugenio Gino Segura era presentado como nuevo coordinador, simpatizantes del exjefe de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, acompañaron el anuncio con gritos de “¡fraude!”. En Zacatecas, la designación de Verónica Díaz tampoco estuvo exenta de reclamos. Y en Baja California, donde Julieta Ramírez llamó a dejar atrás el proceso interno para caminar “juntos, unidos y organizados”, hubo una ausencia que nadie pudo ignorar: la del PT; su líder estatal, Jaime Bonilla, no estuvo en la proclamación. Pero nos dicen que para nadie es una sorpresa que este tipo de pugnas se estén dando. Así que las dirigencias todavía dejaron un tiempecito de colchón para acomodar inconformidades antes de 2027. Porque, eso sí, una cosa es llamar a cerrar filas y otra conseguir que todos lleguen a formarse.

• Encuesta por encuesta, pregunta por pregunta

Nos cuentan que en Zacatecas algunos morenistas parecen dispuestos a desempolvar una vieja consigna de la casa, aunque adaptada a los tiempos del proceso interno que está en curso: encuesta por encuesta, pregunta por pregunta. Y es que el diputado José Narro Céspedes mantiene sus dudas sobre el proceso que dio a Verónica Díaz la coordinación estatal rumbo a 2027, pese a que su equipo acudió a una revisión en la que las encuestadoras explicaron ejercicio por ejercicio la metodología, la selección de la muestra y la forma en que realizaron los levantamientos. Por ahí nos aclaran que Narro no estuvo personalmente; aun con ello, aseguró que las explicaciones no silenciaron las dudas que le hacen ruido, así que anunció que insistirá con un análisis propio. Del otro lado, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, sostiene que Díaz ganó las cinco encuestas —la del partido y cuatro espejo— y que la definición ya está tomada. O sea que se abrieron los números, pero no se cerró la discusión. Pendientes.

• Una capa que no tapa

El que dio bastante de qué hablar en estas fiestas patrias fue el alcalde de Elota, Sinaloa, Richard Millán Vázquez, quien consiguió que su ceremonia del Grito le diera la vuelta al país, aunque no precisamente por el contenido de sus arengas. El morenista apareció vestido de negro, con pronunciadas hombreras y una larga capa que inmediatamente desató críticas en redes sociales y puso combustible al motor de los memes. Pero nos hacen ver que, por muy larga que fuera la capa, hubo algo que no alcanzó a tapar: las observaciones que tiene pendientes su administración ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. La revisión de la Cuenta Pública 2025 dejó 87 señalamientos y 13 millones 976 mil 738 pesos sujetos a aclaración. El alcalde rechaza que se trate de recursos desviados y asegura que su gobierno entregará la documentación para solventarlos. Así que mientras en redes todavía discuten quién inspiró el guardarropa del edil, en la Auditoría esperan otro tipo de papeles. Porque la capa podrá servir para muchos memes, pero para cubrir observaciones se necesita otra cosa. Pendientes.

• Los osos patrios de Circe

Nos cuentan que las cosas no van muy bien en Xochimilco y que la alcaldesa Circe Camacho no termina de salir de una polémica para meterse en otra. Y es que resulta que el desfile de la demarcación sería encabezado por la morenista, pero resulta que, según versiones que se han difundido en las benditas redes, se le habría hecho tarde. La cosa no paró ahí pues cuando le tocó hablar, vecinos le lanzaron una sonora rechifla. Las situación molestó mucho a Circe, quien ante la disyuntiva de ofrecer una disculpa o ir al choque contra el pueblo, optó por lo segundo: “Qué lástima que ésa es la educación que se le da a nuestros niños (...), pero si ésa es la educación que queremos darle a nuestros niños, después no nos quejemos de por qué pasa lo que pasa en las calles de Xochimilco”, soltó. Por cierto que entre quienes siguieron de cerca los festejos patrios que se hicieron en la demarcación nos piden no perder de vista que en la ceremonia del Grito le quitó el apellido a Morelos, pues pidió un viva para “José María y Pavón”. En fin.