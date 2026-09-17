México no se doblega, arrodilla, ni vende: CSP

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Mientras la Presidenta Sheinbaum Pardo insistió ayer bajo Palacio Nacional, antes del inicio del desfile militar, que México nunca será colonia ni protectorado de otro país, no se doblega, no se arrodilla, ni se vende, tras reconocer su cooperación en el combate a las drogas, su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, urgió a “detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles de las drogas”.

Al mismo tiempo, la postulación de candidatos de Morena a gobernadores en 10 de 17 entidades como coordinadores de la Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional, empezó a generar inconformidades y rechazos de otros aspirantes al interior del guinda, que cuestionan o descalifican las encuestas por considerar que, como solía repetir el fundador de ese movimiento, AMLO, fueron “cuchareadas”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Después del anuncio de la virtual postulación de candidatos a gobernadores, con nombre de “coordinadores”, para supuestamente no incurrir en ilegales campañas, antes de que el proceso electoral se iniciara oficialmente el jueves pasado —lo que sigue siendo una flagrante violación ante un INE incapaz de evitarlo— suman ya 10 de los 17 militantes de Morena que iniciarán sus recorridos en pos de votos.

Ellos son, hasta hora: Nora Ruvalcaba, Aguascalientes; Pablo Gutiérrez Lazarus, Campeche; Rosa María Bayardo, Colima; Santiago Nieto, Querétaro; Imelda Castro, Sinaloa; Beatriz Mojica, Guerrero; Carlos Torres Piña; Michoacán; Eugenio Segura, Quintana Roo; Julieta Ramírez, Baja California y Verónica Díaz, Zacatecas.

Se espera que en el curso de esta semana se den a conocer las y los que serán en Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala, en los que se anticipan también inconformidades por el favoritismo hacia unas y otros y en los que la alianza Morena-PVEM-PT y aún en algunas donde los nombres anunciados motivan inconformidades.

Validar las boletas electorales “planchadas” que cuando no estén dentro en las urnas, como lo acodaran en el INE, ha motivado protestas de dirigentes y representantes de partidos por lo que anticipadamente advierten que será una ilegalidad que, como otras, pondrá en duda la legalidad de un proceso ya cuestionado anticipadamente hasta por algunos de los propios consejeros de ese organismo.

Por eso no faltan quienes adviertan cierta similitud con la advertencia hecha por el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, de que en ese país no volverá a haber elecciones para impedir que la oposición le arrebate el poder.