Paquete 2027 (4/5)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Ya tenemos el Paquete Económico 2027, integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y la Miscelánea Fiscal.

Continúo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presupuesto que, en 2018, antes del inicio de la 4T, fue de $5,279,667,000,000 ($5.3 millones de millones), y que, en 2027, al noveno año de la 4T, será de $10,636,488,100,000 ($10.7 millones de millones), un aumento de $5,356,821,100,000 ($5.4 millones de millones), el 101.46% en términos nominales, el 51.66% en términos reales, descontada la inflación.

Centro la atención en la clasificación funcional que se divide en tres: tareas propias del gobierno (seguridad y justicia); desarrollo social (educación, salud, vivienda, protección social, etc.); desarrollo económico (infraestructura, energía, transporte, agricultura, turismo, ciencia, etc.), y comparo 2018, antes del inicio de la 4T, con 2027, noveno año de la 4T.

En 2018 el 9.3% del gasto programable del gobierno (que es la parte del gasto que el gobierno puede distribuir como crea conveniente), se destinó a financiar las tareas propias del gobierno. En 2027 será el 4.8%, 4.5 puntos porcentuales menos, el 48.39%. En 2018 el 59.8% se destinó a financiar el desarrollo social. En 2027 será el 72.5%, 12.7 puntos porcentuales más, el 21.23%. En 2018 el 29.6% se destinó a financiar el desarrollo económico. En 2027 será el 20.4%, 9.2 puntos porcentuales menos, el 31.08%.

Entre 2018 y 2027 el gasto en las funciones propias del gobierno se redujo, como porcentaje del gasto programable total, 48.39% (no es por falta de recursos que en materia de seguridad y justicia estemos mal, sino por una pésima asignación de los mismos). El gasto en desarrollo económico se redujo 31.08% (lo cual, en la medida en la que con el mismo se producen bienes y servicios, se crean empleos y se generan ingresos, frena el crecimiento de la economía). El gasto en desarrollo social aumentó 21.23% (creando más clientelas presupuestarias, que dependen de la redistribución gubernamental del ingreso y no, como debe ser, porque es lo que va con la dignidad de las personas, de la generación personal del ingreso por medio del trabajo).

En 2018 el 3.7% del gasto programable se destinó a financiar programas sociales prioritarios. En 2027 será el 13.8%, 10.1 puntos porcentuales más, el 272.97%.

En 2018 el 16.0% del gasto programable se destinó a financiar inversiones. En 2027 será el 8.0%, 8.0 puntos porcentuales menos, el 50.00%.

En 2027 se destinarán $1,025,388,500,000 ($1.0 millones de millones), a programas sociales prioritarios, y $560,172,600,000 ($560 mil 172 millones 600 mil), a prioridades de inversión, $465,215,900,000 ($465 mil 215 millones 900 mil), menos, el 45.37%.

Y de lo que el gobierno llama prioridades de inversión hay que ver cuántas son realmente inversiones y cuántas no pasan de ser subsidios que, para ser muy claros, implican echarle dinero bueno al malo. Pongo un ejemplo: a Pemex se destinarán $255,529,200,000 ($255 mil 529 millones 200 mil), la mayor partida de las prioridades de inversión, el 45.62% del total.

¿Qué tenemos? El típico presupuesto de egresos, de un gobierno en año de elecciones.

Continuará.