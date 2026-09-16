“¡Puro traidor veracruzano!”

Y a quienes no deja de perseguirlos el señalamiento de traidores es a los Yunes —bueno, a dos de ellos—. Y es que sitio donde se aparecen, sitio donde siguen saltando inconformes con la decisión de Miguel Angel Yunes Márquez, arropado por Miguel Angel Yunes Linares, de haber aportado el voto decisivo que permitió la Reforma Judicial impulsada por la 4T. Ahora el segundo el que fue increpado en el aeropuerto: “¡Puro traidor veracruzano!,¡sinvergüenza! A ti te hablo, Yunes, sinvergüenza, vas a pagar!”, gritó un pasajero instalado en la sala de abordaje. El exgobernador de Veracruz frenó su paso y fue a encarar a quien lo interpelaba: “¡¿qué te pasa?!”. Pero el pasajero volvió a la carga: “traicionaste”. Yunes, visiblemente furioso:, sólo atinaba a responder que “no traicioné a nadie; dígame qué se le ofrece”. El pasajero no se arredró: “decirte que eres un traidor”. Yunes le lanzó un reto aparentemente a resolver las cosas de otra manera: “órale, ven acá”, pero que al final no lo sostuvo pues empezó a alejarse. “Gusto me daría”, le dijo el hombre que luego subió el video que documentó este episodio. Uf.

Reservas sobre la “comisión antibots”

Y fue el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien nuevamente tuvo que calmar las aguas ante propuestas que amenazan con tensar políticamente a San Lázaro. Esto luego de que el lunes pasado los diputados Sergio Gutiérrez Luna y Arturo Ávila anunciaron que se les había ocurrido la idea de crear una comisión especial para tratar de detectar en las redes a quienes están detrás de “tendencias artificiales” de discusión y con ello frenar lo que llamaron “injerencia digital”. Hubo quien llamó su propuesta como comisión antibots y quien la descalificó por considerar que se trataría de una acción de cacería con criterios muy subjetivos y fuera de las normas electorales. “Lo que tenemos que buscar son caminos de entendimiento racional. Lo que tenemos que buscar es diálogo. Lo que tenemos que buscar es cómo no polarizar el ambiente político y lo que tenemos que buscar es que respete todo mundo la ley”, declaró ayer Monreal en espera de que el martes próximo se considere su viabilidad. Pendientes.

“No jodan con eso”

De extrema incomodidad, nos comentan, resultaron ayer a Rafael Marín Mollinedo, extitular de Aduanas, no solo los resultados de la encuesta que lo dejó fuera de la posibilidad de buscar por la vía de Morena la candidatura al gobierno de Quintana Roo, sino también las preguntas que los reporteros sobre su excolaborador, Alejandro Arcos, a quien en diversos espacios se ha señalado de tener presuntos nexos con la mafia rumana. “Es que eso son preguntas que no tienen ni por qué hacerlas. Nomás lo hacen por perjudicar o por molestar. No viene al caso preguntar eso, no jodan con eso”, declaró Marín. Antes, le habían cuestionado sobre el posible efecto negativo que aquellos señalamientos pudiera haber tenido en que perdiera la encuesta para elegir al coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía en la que se alzó con la victoria Eugenio Gino Segura, el gallo de la gobernadora Mara Lezama. Nos cuentan que por lo pronto, el exfuncionario buscará que la decisión de ayer no le afecte y señaló que tiene sus negocios y su vida privada. Uf.

Destape tricolor

Relevante, nos comentan, el destape que el lunes pasado hizo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno rumbo a la contienda por Guerrero. Y es que resulta que, con las elecciones de 2027 prácticamente anunciadas y los de Morena estrenando virtual candidata, el líder tricolor no se quiso quedar atrás y puso en el ruedo al senador Manuel Añorve como su “carta fuerte”. Incluso, para que no quedara duda del respaldo que le piensa dar, lo presentó ya como “carta principal” del priismo para buscar esa gubernatura que alguna vez tuvieron los priistas. Pero eso no fue todo. Dicen que Alito dio un paso más y afirmó que el legislador al que destapó no sería simplemente un candidato extraordinario, sino “el mejor gobernador que ha tenido Guerrero”. Con lo anterior, el PRI ha puesto sobre la mesa una carta principal que los otros partidos, hablamos de los de oposición, sin duda tendrán que valorar. Añorve, nos recuerdan, tiene una larga trayectoria política en la entidad: ha sido senador, diputado federal y local, presidente del municipio clave de Acapulco, entre otros cargos. Por lo pronto, pendientes.

Coscorrón a Narro Céspedes

Y hablando de tensiones adentro de Morena, nos piden no perder de vista el llamado de atención que tuvo que hacer la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, al legislador José Narro Céspedes, durante el anuncio de quién coordinará la defensa de la transformación y la soberanía en Zacatecas. Y es que resulta que luego de que el nombramiento recayera en la senadora con licencia Verónica Díaz —a la que vinculan con la familia Monreal—, entre las porras que acompañaron a algunos de los contendientes salieron expresiones de rechazo que se mantuvieron cuando se desahogaba el protocolo morenista. Así, cuando Montiel estaba detrás del atril se escuchó el grito de “¡fraude!”, que le impidió empezar. “Le pedimos, compañero José Narro, si nos apoya pidiéndoles a sus compañeros que guardemos la institucionalidad en este espacio”, le tuvo que decir. Al aludido no le quedó otra que acatar el llamado. Lo cierto es que Narro, por lo pronto, ganó que se haga una revisión de la encuesta por detalles técnicos. ¿Será que algo a lo anunciado ayer cambie? Pendientes.

Exigencia de justicia y seguridad

Y fue en Morelos donde ayer se llevó a cabo una movilización para exigir el esclarecimiento del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte. La joven, es sabido, fue atacada con un arma blanca, se ha dicho que aparentemente para asaltarla, tras participar en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal en Cuautla. Fueron estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos los que marcharon en demanda de justicia contra su compañera, quien estudiaba en esa escuela como parte de un intercambio con la Universidad de Granada. En la Plaza de Armas de Cuernavaca los manifestantes hicieron un pase de lista de las alumnas a las que se les ha arrebatado la vida. La situación. El caso de Claudia ha tenido impactos académicos y diplomáticos importantes y tiene bajo presión a la Fiscalía de Morelos para encontrar al responsable del crimen y que se haga justicia. La entidad a cargo de Margarita González Saravia sigue teniendo como un desafío importante en su entidad el tema de la seguridad, porque el costo no es solo para su gobierno sino para la 4T, que antes gobernó la entidad de la mano de Cuauhtémoc Blanco.