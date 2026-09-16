25 años del 11/S

Apenas unas semanas antes, Estados Unidos había celebrado el aniversario 250 de su declaración de Independencia; en contraste, hace pocos días se conmemoraron 25 años de los más graves atentados terroristas ocurridos en la historia de ese país, en los que fallecieron 2,977 personas, más 9,400 a causa de enfermedades respiratorias por la exposición a sustancias tóxicas.

Se trató de una acción quirúrgicamente planeada, en contra de una nación que hasta entonces se ostentaba como potencia en seguridad, defensa e inteligencia. Parecía imposible, irreal, que se hubiera atacado a su corazón financiero (las Torres Gemelas, en Nueva York) y el de defensa (el Pentágono, en Washington). Todo el mundo presenció, en tiempo real, una tragedia de enormes dimensiones y profundas consecuencias.

Hoy nos preguntamos cómo han cambiado Estados Unidos y el mundo a un cuarto de siglo de aquellos lamentables sucesos, y particularmente, ¿cómo es posible que un país que se unió en respaldar sin ambages, prácticamente de forma unánime, al entonces presidente George W. Bush ante la tragedia, hoy se encuentre profundamente dividido, polarizado, con sus instituciones cuestionadas como nunca, en buena parte gracias a la elección, no una, sino dos veces, de un personaje como Donald Trump?

En el país de la libertad y las oportunidades, el 11/S representó un cambio en la tensión entre el ejercicio de las libertades civiles y las tareas de vigilancia emprendidas por el gobierno. De ahí la Ley Patriota y la creación del Departamento de Seguridad Nacional. Pero hubo otro cambio, más lento, pero más radical. Por las oportunidades que durante generaciones ha ofrecido, históricamente Estados Unidos se ha nutrido de la fuerza de trabajo y del talento de inmigrantes de todo el mundo. En esa lógica, resultó sumamente dañino el surgimiento de una incipiente islamofobia, que se fue incubando y creciendo —aunque, por otro lado, resultó bastante comprensible, dado que el responsable de los atentados fue el terrorismo islamista de Al-Qaeda, a lo que se sumó la estrategia mediática que adoptó entonces el gobierno—.

Esto generó un punto de inflexión en cuanto a las políticas antiinmigrantes, no solo contra un grupo, sino cada vez más generalizadas, y que se fueron recrudeciendo con el paso del tiempo. En este sentido, no deja de ser gráfico que ciertos grupos hayan manifestado su inconformidad con el hecho de que Zohran Mandami, el actual alcalde de Nueva York, y el primero que prestó juramento sobre el Corán, ocupara un sitio protagónico en las conmemoraciones del 11/S.

Otro de los frentes de división tiene que ver con las intervenciones militares realizadas por Estados Unidos en respuesta a los atentados, primero en Afganistán y luego en Irak, con resultados ineficaces, controvertidos y polarizantes. A esas malas experiencias militares se sumó la debacle financiera de 2008-2009. A pesar de la extraordinaria gestión de Barack Obama y sus ingentes y exitosos esfuerzos para evitar el quiebre institucional, la crisis abonó al desencanto por los partidos y personajes políticos “tradicionales” —cosa que, de por sí, ya venía en aumento—, lo cual fue pavimentando las condiciones para los triunfos electorales de Trump en 2016 y 2024.

Los eventos conmemorativos del pasado viernes ilustran claramente la división y polarización política que atraviesa al país. Trump decidió quedarse en Washington y encabezar el acto en el Pentágono, en clara alusión a la relevancia militar, de inteligencia y de defensa; en notorio contraste, todos los expresidentes vivos (Clinton, Bush, Obama y Biden) encabezaron, junto con el actual vicepresidente JD Vance, el acto en Nueva York. Como se sabe, el memorial que honra a las víctimas en la Zona Cero no permite que se pronuncien discursos políticos. Una manera muy diferente de honrar a las víctimas y acompañar a sus familiares.

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