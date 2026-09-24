Del consumo (2/2)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El fin de la economía es el bienestar, que depende del consumo de bienes y servicios, que hay que comprar, por lo que la compra es un buen indicador del consumo y el bienestar.

En términos anuales, en diciembre, la compra de bienes y servicios, según el Indicador Mensual del Consumo Privado, del INEGI, creció 5.4%. En agosto, según el Indicador Oportuno del Consumo Privado, la compra de bienes y servicios pudo haber crecido 0.9%, 4.5 puntos porcentuales menos, el 83.33%. En términos mensuales, en diciembre, creció 1.1%. En agosto pudo haber crecido 0.1%, un punto porcentual menos, el 90.91%. ¡83.33% menos, en términos anuales, y 90.91% menos, en términos mensuales!

¿A qué se deberá el menor crecimiento de la compra de bienes y servicios? ¿Al desempleo? ¿A la inflación? ¿A los bajos ingresos? ¿Al ahorro? ¿A la confianza de los consumidores?

En diciembre la tasa de desempleo fue 2.4% de la Población Económicamente Activa. En julio, último mes para el que tenemos información, fue 2.9%, 0.5 puntos porcentuales mayor, el 20.83%. ¿Qué tanto contribuyó el mayor desempleo a la menor compra de bienes y servicios?

En diciembre la inflación anual general fue 3.69%. En agosto fue 3.26%, 0.43 puntos porcentuales menor, el 11.65%. En diciembre la inflación anual de la canasta de consumo mínimo fue 3.75%. En agosto fue 2.97%, 0.78 puntos porcentuales menor, el 20.80%. La inflación se redujo, lo cual no se tradujo en una mayor compra de bienes y servicios.

En diciembre de 2025 el 73.3% de la población ocupada generó hasta dos salarios mínimos de ingreso. En julio, último mes para el que tenemos información, el 77.9% generó hasta dos salarios mínimos de ingreso, 4.6 puntos porcentuales más, el 6.28%. ¿Qué tanto contribuyó, el que cada vez más población ocupada genere poco ingreso, a la menor compra de bienes y servicios?

En diciembre de 2025 el 18.2% del ingreso disponible de las familias (el que queda después de impuestos), fue ahorro. En julio, último mes para el que tenemos información, fue el 16.8%, 1.4 puntos porcentuales menos, el 7.69%. El ahorro disminuyó, lo cual no se tradujo en un aumento en la compra de bienes servicios.

Por último, podemos recurrir al Indicador de Confianza del Consumidor, del INEGI, que calcula a partir de las repuestas que los consumidores dan a estas cinco preguntas. Comparada con la de hace un año, ¿cómo es la situación de la economía familiar hoy? Comparada con la de hoy, ¿cómo será, dentro de un año, la situación de la economía familiar? Comparada con la de hace un año, ¿cómo es la situación de la economía mexicana hoy? Comparada con la de hoy, ¿cómo será, dentro de un año, la situación de la economía mexicana? Comparada con la de hace un año, ¿qué posibilidades hay, hoy, de comprar aparatos electrodomésticos?

En diciembre, en escala de 0 a 100, la confianza de los consumidores fue de 44.7 puntos. En agosto fue 46.1, 1.4 puntos mayor, el 3.13%. La confianza aumentó, lo cual no se tradujo en un aumento en la compra de bines y servicios.

Al margen de las causas, que no me quedan claras, el hecho es que, tanto en términos anuales, como mensuales, el crecimiento de la compra de bienes y servicios se redujo considerablemente entre diciembre y agosto, afectando al consumo y al bienestar, lo cual podemos calificar como una situación antieconómica.