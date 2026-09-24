• Destaca en Binational Convention

Nos cuentan que la presentación de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, dejó un muy buen sabor de boca a los asistentes a la Binational Convention 2026, que organiza The American Society of Mexico. Dato relevante el que dio sobre el intercambio bilateral entre Guanajuato y Estados Unidos, que en 2025 rondó los 47 mil 700 millones de dólares. “Para nosotros como estado es muy importante mantener una relación firme, sólida, de confianza y de colaboración con EU”, refirió. Es sabido que Guanajuato compite ya a escala global en industria, infraestructura, talento y calidad de vida, pero ha quedado claro que ahora también se prepara para hacerlo más en nuevas tecnologías, manufactura avanzada y cadenas de valor. En su participación, por cierto, Libia Dennise mencionó palabras que suelen ser música para los oídos de los inversionistas: que su estado ofrece certeza de mercado, certeza operativa, certeza de talento y capacidad de evolución. Ahí el dato.

• El día que cayó El Mencho

De gran interés, nos comentan, resultó la presentación del libro El día que cayó El Mencho, de José Luis Montenegro, periodista experto en temas de crimen organizado y coconductor del podcast Narcomundo. Fue la periodista Mónica Garza quien presentó con el autor este trabajo que escudriña la vida de quien hasta antes de ser abatido, fuera considerado el narcotraficante más violento y más buscado, incluso, en un momento, más que Joaquín El Chapo Guzmán. “El 22 de febrero de 2026 fue abatido Rubén Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, el líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación”, refiere la presentación del volumen editado por la editorial Planeta y que ya circula en librerías. Nos cuentan, por cierto, que entre los asistentes a la presentación que tuvo lugar en la Librería Octavio Paz, del Fondo de Cultura Económica, estuvieron el diputado Rubén Moreira, el almirante José Orozco Tocaven, el periodista Jesús Lemus y César Castillejos, director de ADN noticias, entre otros.

• El ascenso de la iniciativa

Dicen que el ascenso y descenso del futbol mexicano ya juega su propio torneo en el Senado. Movimiento Ciudadano, por conducto de Clemente Castañeda, presentó una iniciativa para incorporar el mérito deportivo a la ley y abrir la puerta al regreso de un sistema que fue desechado desde 2020. Ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ignacio Mier, dio una señal de coincidencia con el legislador opositor —algo raro en estos tiempos—: “Sí va”, dijo sobre la propuesta. Eso sí, antes de que alguien festeje el gol, señaló que Morena quiere escuchar a la Federación Mexicana de Futbol, a la Liga MX y a los equipos antes de avanzar con el dictamen. Mier incluso se declaró convencido de que deben recuperarse el ascenso y descenso y el mérito deportivo. Así que la iniciativa naranja parece haber superado ya la primera división legislativa, aunque todavía le quedan varios partidos por jugar. Porque para que vuelva el ascenso a las canchas, primero tendrá que conseguir el suyo en el Congreso.

• El ladrillo de la 4T

Vaya salto el que, nos cuentan, ha dado el PT en sus reclamos contra Morena alrededor del proceso electoral en curso. Y es que nos explican que el partido de la estrella ya pasó de sólo expresar sus inconformidades por las encuestas del guinda, para nombrar coordinadores, a echarle en cara que sin sus aliados, no podrá. Este miércoles, su coordinador en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, le puso números al reclamo: aun si el PT no tuviera fuerza para ganar una gubernatura por sí solo, dijo, sí podría contribuir a que la coalición pierda “siete, ocho, hasta 12”, ¡zas! También recordó que, sin los votos petistas, Morena no alcanza —ni yendo de rodillas al Tepeyac— las dos terceras partes en la Cámara de Diputados. Todo ello mientras esa fuerza política acusó a su hermano mayor de incumplir los acuerdos sobre cómo llegar a las definiciones de 2027, incluso exigió nuevas mediciones que sí incluyan la participación de aliados. Pero calma, que, como aclaró el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, estas diferencias no alcanzan —todavía— para hablar de una ruptura. Uuuf.

• Las señales de Colosio

Nos comentan que el senador Luis Donaldo Colosio Riojas todavía no formaliza sus aspiraciones por la gubernatura de Sonora en 2027, pero no deja de mandar señales hacia aquella entidad. La más reciente —y que por cierto levantó varias cejas— fue la presentación de Próspero Ibarra, exdiputado del PRI, como nuevo vocero y coordinador de vocerías de Movimiento Ciudadano en esa entidad. Pero nos recuerdan que éste no ha sido el único movimiento de piezas del joven político: hace apenas unos días, la renovada dirigencia estatal naranja se declaró lista para “caminar” junto al legislador, mientras el propio Colosio ha sostenido acalorados intercambios públicos con el gobernador sonorense, Alfonso Durazo, sobre su eventual participación en la contienda. Quienes lo ven dicen que, por un lado, sigue saliéndose por la tangente cuando le preguntan si va por la candidatura —según él, ya llegará el momento de decidir— y, por otro, agita el avispero político: una dirigencia que lo arropa, un vocero que lo abraza y hasta documentos para acreditar sus raíces. ¿Cuándo dirá lo que muchos ya sospechan?

• La palabra no bastó

Nos hacen ver que finalmente al INE le tuvieron que corregir la plana sobre una decisión que generó ruido desde que fue aprobada en su Consejo General. El instituto había determinado que, para acreditar observadores electorales en 2027, bastaría con que los aspirantes declararan bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos vinculados con programas sociales ni “servidores de la nación”. Con ello eliminó el mecanismo para comprobarlo. La medida fue cuestionada incluso entre sus consejeros, algunos de ellos advirtieron que mantener una prohibición sin verificar su cumplimiento debilitaba el control. Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió por unanimidad que la palabra, en efecto, no basta: revocó parcialmente el acuerdo y ordenó al INE establecer un mecanismo para verificar que quienes soliciten acreditarse no estén dentro de esos supuestos. El Tribunal no le dijo cómo hacerlo; eso seguirá siendo facultad del árbitro electoral. Pero sí dejó algo claro: confiar está muy bien; verificar, cuando se trata de elecciones, parece estar mucho mejor.