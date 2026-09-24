No hay territorio sin control: CSP

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El Gobierno de México no reconoce que exista alguna zona del territorio nacional fuera del control del Estado, que cuenta con instituciones encargadas de garantizar la seguridad, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en repuesta a la denuncia de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Asamblea General de la ONU, pero evitó confrontarse con él.

Agregó que ella podría decir que “es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas o que tiene tanta producción de armas”, después de que el republicano calificó de inaceptable que su país comparta frontera con un territorio controlado por los cárteles, “pero no lo voy a decir, porque tenemos buena relación con el presidente Trump y el gobierno de Estados Unidos”.

DE ESTO Y DE AQUELLO

También en su mañanera de ayer, la mandataria dijo a los reporteros “mejor fíjense en los problemas de Estados Unidos y nosotros nos fijamos en los problemas de México”, al señalar que presidentes, senadores y congresistas de EU utilizan a México durante sus campañas electorales.

Acaso fue coincidencia, pero después de la andanada del mandatario estadounidense en la ONU, la Presidenta Sheinbaum confirmó que en noviembre irá a China a la reunión de la APEC y comentó que “hay momentos donde uno decida ir y no ir”, al referirse a la Asamblea de la ONU a la que no asistió este martes, como tampoco el año pasado.

También, coincidentemente, el presidente de China, Xi Jinping, llegó de visita a Estados Unidos para sostener conversaciones con el presidente Trump, en las que abordarán temas de comercio internacional e incremento de aranceles.

Al participar en la Convención Binacional de la American Society, el embajador estadounidense Ronald Johnson declaró que su país “quiere ver un México que sea soberano de la interferencia externa maliciosa, pero también soberano y libre de organizaciones criminales y cárteles transnacionales que atemorizan y controlan comunidades”.

Reconoció, sin embargo, que hay trabajo conjunto, significativo, entre su país y México, como intercambio de información y capacitación a servidores públicos, así como las acciones del Gobierno en temas como las incautaciones de fentanilo y otras drogas: “sobre todo desde que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asumió el cargo”.

Rectifica la Presidenta Sheinbaum y siempre no solicitará revisar la continuidad de las pensiones que reciben los exfuncionarios del Banco de México, como anunciara, después de que Guillermo Ortiz, exgobernador de éste y exsecretario de Hacienda, cuestionara la política económica de su gobierno.

Otro alcalde morenista preso por extorsionar a comerciantes y empresarios: Miguel Sánchez Altamirano, de Juchitán, Oaxaca, junto con un cómplice.