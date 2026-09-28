Nuevo Ciclo en Desarrollo Carretero

Nos cuentan que es un hecho que el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, nombrará al ingeniero Carlos Javier Villazón Salem como nuevo director general de Desarrollo Carretero de la SICT. Villazón es un perfil que conoce tanto el sector público como el financiero y fue director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Su llegada resulta particularmente relevante por la experiencia acumulada en el sector aeroportuario, donde participó en la consolidación del esquema de coinversión público-privada utilizado para desarrollar los aeropuertos de Tepic y Puerto Escondido a través del Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano, empresa de participación estatal mayoritaria que recibió las concesiones aeroportuarias y permitió incorporar inversión privada.

El nombramiento de Villazón por parte del secretario Esteva se da en un momento clave para la política carretera del Gobierno federal. El nuevo director llegará con dos retos importantes. El primero, y quizá el más urgente, será acelerar la ejecución de los proyectos con participación privada anunciados por la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente los esquemas CMRO y las empresas de participación estatal mayoritaria. A casi dos años del inicio del gobierno, el desafío es avanzar con mayor velocidad en la estructuración, licitación, financiamiento y ejecución de estos proyectos.

Para ello será indispensable generar confianza entre inversionistas, constructores y financiadores y demostrar que estos modelos pueden movilizar recursos privados con reglas claras, certidumbre y capacidad de ejecución. El segundo desafío estará dentro de casa: fortalecer el ambiente institucional y de trabajo de la Dirección General, después de los señalamientos laborales que acompañaron la gestión de su antecesor, Rafael Cervantes de la Teja. La expectativa es que la nueva etapa combine capacidad técnica, diálogo con el sector privado y una conducción interna que dé certidumbre al equipo.

La experiencia de Villazón en modelos de coinversión puede resultar especialmente útil para la estrategia que encabeza Jesús Esteva en la SICT: pasar del anuncio a la ejecución, ampliar la capacidad de inversión en infraestructura, estructurar proyectos financiables y aprovechar de manera ordenada la participación privada sin depender exclusivamente del presupuesto público. Habrá que seguir de cerca esta nueva etapa.

Coincidencia en Zapopan. Más de 15 millones de pesos destinó el Ayuntamiento de Zapopan al arrendamiento de oficinas dentro de un desarrollo inmobiliario, mediante el contrato CO-0177/2025 con LODI Residencial y bajo un procedimiento directo. Lo relevante aparece al revisar el antecedente patrimonial de una funcionaria de Cercanía Ciudadana. Ésta consignó un departamento en ese mismo sitio por 2 millones 690 mil 876 pesos, junto con un financiamiento por igual cantidad. Sus documentos patrimoniales presentan además dos fechas distintas para la adquisición y clasificaciones diferentes para el adeudo. Cada diferencia puede tener una explicación administrativa, pero el cruce cobra interés ante la posterior contratación de oficinas municipales en el mismo lugar. El caso no permite establecer una relación entre ambos hechos, aunque sí muestra la importancia de revisar con precisión los documentos que respaldan decisiones vinculadas con patrimonio particular y recursos públicos.

Lanzamiento Finsus. Finsus desarrolla una solución para realizar transferencias desde aplicaciones de mensajería y redes sociales, con la que la Sofipo busca ampliar los puntos de acceso a sus servicios y eliminar pasos en las operaciones digitales. La herramienta permitirá enviar una liga desde una conversación o plataforma digital para que el beneficiario capture directamente sus datos bancarios y reciba el dinero, sin que quien realiza la transferencia tenga que conocerlos previamente. El proyecto se suma a una estrategia para integrar en un mismo ecosistema pagos, cobros, ahorro, inversión y financiamiento, mientras el mercado mexicano acelera el uso de transferencias inmediatas: el SPEI procesó más de 7 mil 300 millones de operaciones en 2025, 36.8 por ciento más que en 2024, y Banco de México prevé que durante 2026 el número de transferencias por este sistema supere al de pagos con tarjetas de crédito y débito. En paralelo, las instituciones financieras no bancarias ya originan cerca de una quinta parte de las operaciones del sistema, ampliando el espacio de competencia para participantes como Finsus, que fue la primera Sofipo digital en incorporar DiMo, el esquema de transferencias mediante número celular de Banco de México.

Voz en off. Grupo Bosque Real, de León Salame, avanza con la Torre 2 de UNIQUE YOO Inspired by Starck después de que la primera agotó sus unidades apenas siete meses después de su lanzamiento. La colocación de la primera piedra y el arranque de la preventa abren otra fase de un desarrollo que apuesta por algo más que metros cuadrados: cuatro torres residenciales, un parque superior a 16 mil metros cuadrados, vistas al skyline de la Ciudad de México y al campo de golf, además de espacios para deporte, bienestar, convivencia y entretenimiento. La propuesta también tiene un componente de diseño difícil de separar del proyecto. YOO Studio y Philippe Starck aportan la visión creativa a un concepto que incorpora 11 amenidades dentro de cada torre y busca integrar arquitectura contemporánea…