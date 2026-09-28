Rechaza CSP injerencia y advierte prisión

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En un atiborrado Zócalo capitalino, la Presidenta Claudia Sheinbaum no sólo volvió a rechazar la injerencia exterior y la violación al territorio nacional, sino que, esta vez, advirtió a los integrantes de las agencias extranjeras de inteligencia que están aquí que la Constitución contempla pena máxima de cárcel a quienes atenten contra la soberanía del país.

La mandataria encabezó la magna concentración como uno de los actos y giras que realizó por las entidades federativas para rendir informes de las tareas de su Gobierno, como el que, por mandato constitucional, rindiera en el Patio de Honor de Palacio Nacional el primero de septiembre, mes que concluye este miércoles.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La defensa de Ernesto Ruffo Appel, el primer gobernador panista de oposición en la historia del país, logró que se le otorgara prisión domiciliaria, tras dos meses de permanecer internado en el penal de alta seguridad de El Altiplano y lograra su traslado a Ensenada, no por vía aérea sino terrestre, más de dos mil kilómetros como medida sañuda, acusado de delincuencia organizada por presunto delito de huachicol fiscal.

Fue advertido de que el hecho de que permanezca preso en su domicilio no modifica el proceso penal en su contra y del que se declarara inocente desde el momento de su arresto, acusado de que la empresa de la que es socio minoritario está involucrada en ese delito.

Cuando menos se lo esperaban los dirigentes de Morena y la familia Monreal, apareció en Zacatecas el líder del PRI, Alejandro Moreno, para anunciar la postulación de Adolfo, Fito, Bonilla como coordinador estatal de Defensores de esa entidad, en un acto que el sábado congregó a unas tres mil personas.

La candidata del guinda, Verónica Díaz, exesposa de un integrante de la familia monrealista, que aún dentro de las filas de los morenistas es estatutariamente el nepotismo que, de acuerdo a ese movimiento, motivó a que el senador Saúl Monreal no lograra la postulación a la coordinación territorial.

Eso abre la puerta al surgimiento de una coalición PAN-PRD para competir por todo el próximo año; no solamente a la gubernatura, sino también al congreso local y las alcaldías.

Sigue la violencia en Morelos contra jóvenes, ahora con el asesinato de dos estudiantes de la Universidad Autónoma estatal que se suman a las de cuatro de sus compañeras, la última de las cuales fue la española de 21 años, Claudia Tacoronte, quien asistió por intercambio con una universidad de su país.

La mayoría de juchitecos coincide en que, si no hubiera sido por el atentado al confeccionador de la blusa que lució la Presidenta Sheinbaum la noche de El Grito en Palacio Nacional, las narcoautoridades en ese municipio del Istmo de Tehuantepec seguirían actuando impunemente.