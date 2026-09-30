Se hace la luz en la 4T

Está por anunciarse un golpe de timón que busca poner fin al problema de los apagones registrados predominantemente en el sur del país. Guillermo Nevárez Elizondo, uno de los hombres de mayor cercanía a Manuel Bartlett, volverá a la CFE en lo que supondrá una alianza estratégica y pragmática con la actual dirección. El trasfondo de la ecuación demandaría cortar de tajo con la crisis de distribución que se percibe a pie de campo, desde los hogares y el entorno industrial.

Señalado por presuntos favores a familiares durante su paso por la Comisión, la eficiencia de Nevárez no estuvo en duda. Y ahora que la necesidad y la situación del país y en particular de la CFE y el servicio que ofrece está en horas bajas y oscuras, todo apunta a una decisión colegiada para que Nevárez rinda de inmediato desde las mismas entrañas de la Comisión. La estructura orgánica de la Comisión Federal de Electricidad, prevén, tendría que ser modificada, pero el encargo está claro: Director de Redes Eléctricas con el control y responsabilidad de generación y administración. Cómo estarán las cosas que alguien prefirió aplicar la máxima de “más sabe el diablo por viejo que por diablo”.

Por AHMSA. Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), encabezada por José Arturo Domínguez Arteaga, ha colocado una oferta de mil 400 millones de dólares por los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (MINOSA) durante la subasta realizada el 25 de septiembre, con lo que se posicionó como el principal postor frente a Argentem Creek Partners, Compañía Yepal, Lance Internacional en asociación con Grupo Metal Mex, Trust Empresarial Mexicano y Octavio Prius Escalante. La propuesta supera en 273 millones 622 mil dólares el monto mínimo establecido para la subasta, de mil 127 millones 378 mil dólares, y también rebasa en aproximadamente 74 millones de dólares el valor conjunto de referencia de los activos, calculado en alrededor de mil 326 millones de dólares. El proceso no representa una transferencia definitiva de los activos, ya que CIESA deberá acreditar una garantía de seriedad por 56.3 millones de dólares dentro del plazo fijado por el juzgado que lleva el concurso mercantil, además de cumplir con las demás condiciones establecidas en el procedimiento judicial. El proyecto contempla una renovación amplia de las instalaciones siderúrgicas y la sustitución del equipo existente por nueva tecnología, con una expectativa de retomar operaciones aproximadamente seis meses después de concluir la adquisición. La operación representa un posible cambio de etapa para AHMSA y MINOSA después de casi cuatro años de inactividad y de una crisis financiera que provocó la suspensión de operaciones, con efectos sobre trabajadores, proveedores y la actividad económica de la región Centro de Coahuila.

Talento sobre ruedas. México sabe fabricar camiones. El siguiente paso es que también desarrolle más tecnología para moverlos. Ahí tiene sentido la alianza entre ANPACT, que encabeza Rogelio Arzate, y la Fundación UNAM para lanzar el premio “Innovación que mueve a México”. La convocatoria busca proyectos de estudiantes sobre sostenibilidad, electromovilidad, eficiencia y desarrollo del mercado interno. Habrá premios económicos, pero más allá de eso, la industria de vehículos pesados enfrenta una transformación que exige ingenieros, investigación y soluciones propias. Producir y exportar da escala; generar conocimiento deja mayor valor en el país y reduce dependencias tecnológicas. De esta manera, ANPACT pone sobre la mesa un puente que pocas veces funciona como debería en México: universidad y empresa frente al mismo problema. Si una investigación llega a convertirse en una solución industrial, el premio habrá cumplido.

Fuga de talento. Cada vez toma mayor fuerza una tendencia que ya encendió las alertas de los reclutadores. Hablamos de la fuga de talento hacia mercados internacionales en busca de sortear la brecha de habilidades y el déficit en el dominio del inglés que aún arrastra el país. La OCDE ya lo advertía al señalar que casi la mitad de los empleadores sufre para encontrar el perfil adecuado, pero donde algunos ven rezago, otros encontraron una oportunidad de negocio. Australia se posicionó silenciosamente como el destino dorado para los profesionistas mexicanos, marcando un récord histórico en 2025 al recibir a casi 4 mil estudiantes.

Detrás de este éxodo estratégico se mueven piezas clave como Julie Bierry, CEO de Study Destination, quien ha sabido capitalizar la necesidad de asesoría integral en trámites migratorios, vivienda y colocación laboral para una camada de jóvenes que busca no sólo un diploma, sino experiencia global transferible. Casos de éxito como el de Manuela Obarrio demuestran que el retorno de inversión va más allá del aula, al consolidar redes de trabajo internacionales que operan desde suelo azteca.

Voz en off. Por unanimidad, el Cuarto Tribunal Colegiado en la Ciudad de México concedió a Grupo Herdez la suspensión definitiva con efectos restitutorios contra el desistimiento de la acción penal que la Fiscalía General de Justicia capitalina formuló el 19 de mayo de 2026 en la causa contra la abogada Irene León Escamilla, acusada de presunto fraude procesal mediante juicios laborales simulados. Con ello, el desistimiento queda sin efecto y el proceso debe continuar ante el juez de control. La empresa había promovido el amparo 517/2026 ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal. El Colegiado sostuvo que, existiendo vinculación a proceso y acusación formal, la terminación del proceso no puede supeditarse a la sola voluntad de la fiscalía. El fondo del amparo sigue pendiente…