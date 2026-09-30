Destapando las corcholatas

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Morena se adelantó flagrantemente a los tiempos electorales en la designación de quienes eventualmente serán sus candidatos a las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027, les llaman pomposamente, “coordinadores”.

Morena está echada para adelante, y al paso del tiempo, poco o nada va a importar que se haya adelantado. De alguna manera abrió los espacios para ver ir viendo lo que va a enfrentar internamente al seleccionar formalmente a sus candidatas y candidatos.

La derrota deja heridos y lleva a la protesta y la inconformidad, y más con los mecanismos que se utilizaron en el proceso. La derrota en muchos casos se protesta con base en los mecanismos que se siguieron para tomar la decisión.

En Morena, como en otros partidos, no queda claro cuáles son los mecanismos por los que se llegó a la selección de los “coordinadores”. La presidenta del partido prometió que iba a dar a conocer las encuestas, que por ahora siguen siendo “invisibles”. No casualmente algunos de los derrotados han cuestionado los mecanismos de decisión.

José Narro, derrotado en Zacatecas, planteó una severa crítica a los elementos que se utilizaron para decidir. Asegura que las encuestas son a modo y que, a pesar de que trabajó en territorio, la decisión al final pasó por la dirección del partido, tanto en lo local como lo nacional, al tiempo que, asegura, hubo grupos que presionaron para que quedara Verónica Díaz.

No es el único caso. En otros estados también hubo inconformidades, aunque muchas de ellas se hicieron en voz baja; en términos priistas diríamos que apechugaron.

MORENA se adelantó de nuevo, mientras que la oposición sigue viendo el partido desde la tribuna. Dicen que han avanzado, pero no se ve por dónde. Morena sigue en un espacio privilegiado, se lo haya ganado o no a estas alturas

No queda claro el porqué Morena se decidió en Nuevo León por Clara Luz Flores. No encabezaba las encuestas, a la vez que, los derrotados plantean que perdió la pasada elección para gobernador, recordemos que debido a la confrontación que tuvo con el candidato del PRI, Samuel García los rebasó en la parte final del proceso.

También le recuerdan que pertenecía a una secta en donde su fundador está cumpliendo 150 años de cárcel en EU, acusado, entre otras cosas, de trata de personas. Clara Luz negó que tuviera relación con ello hasta que apareció en un video platicando cercanamente con el personaje, la agarraron en la mentira.

Quien apareció como singular actor central fue el PVEM. No queda claro qué haya negociado, pero avanzó de manera firme. El Verde quedó en una posición ventajosa que le va a dar, en caso de que los coordinadores sean candidatos y triunfen, una posición ventajosa. Algún día sabremos qué negociaron, porque está claro que algo les ofrecieron.

La alianza con el PT a estas alturas no queda clara. No apareció en ninguno de los descorches de las corcholatas. Le había levantado la mano a la muy movida Andrea Chávez quien, al final, fue derrotada por Cruz Pérez Cuéllar.

Independientemente de lo que provoca la singular senadora con licencia, no queda claro cómo terminaron por tomar la decisión. En este caso queda la impresión de que todo se dirimió en términos de lucha de grupos políticos.

No solamente el PT la quería como su candidata, también los senadores Adán Augusto López y Javier Corral. Como el proceso no ha terminado, no queda claro, en este caso y en otros, quién quedará al final como candidato o candidata; falta tiempo y pueden pasar muchas cosas.

Lo que habrá que ver es si los designados aguantan el tranco y, sobre todo, las presiones a partir de que se han definido las posiciones con nombres y apellidos, porque por más que ya se quieran ver como candidatos, y hasta gobernadores, esto no que acaba hasta que se acaba. Morena se adelantó de nuevo, mientras que la oposición sigue viendo el partido desde la tribuna. Dicen que han avanzado, pero no se ve por dónde. Morena sigue en un espacio privilegiado, se lo haya ganado o no a estas alturas.

RESQUICIOS.

Versiones periodísticas colocan a Andrés Manuel López Beltrán bajo presunta investigación en EU. No deja de ser una filtración, pero de nuevo está en el eje del huracán junto con su amigo el del video, que, por lo que cuentan, ya dejó Lugano, allá en Suiza.