• Agradece derrota de su hermana

Y hablando de los procesos morenistas, nos dicen que afuera también hubo, si se le puede llamar así, celebraciones por algunos resultados y en particular por algunas derrotas. Es el caso de Manuel Clouthier quien se refirió al caso de su hermana Tatiana, quien, es sabido, perdió en la contienda por la coordinación estatal en Nuevo León frente a Clara Luz Flores, y tras lo anterior optó por no hacer expresiones de cierre de filas con quien la venció. Pero el caso viene por otro lado, porque resulta que en X, Manuel hizo un par de polémicas publicaciones. Primero escribió: “Qué chin… le pusieron la Presidenta Claudia, Morena y la 4T a Tatiana al no seleccionarla como su candidata porque el pretexto que se tenía era una decisión de género pero aquí fue contundente: “tú no”… Y luego agregó: “Doy gracias a la presidente, a Morena y a la 4T por no permitir que mi hermana Tatiana continúe ayudándolos en la destrucción del país! Gracias Mil!” Uf.

• Bugarín renunciará a la doble nacionalidad

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Quien resultó beneficiada por los tiempos de la reforma sobre la doble nacionalidad fue la senadora con licencia del Verde Jasmine Bugarín, cuyo nombre adquirió quizá más fama de la que tenía antes al ser nombrada coordinadora de la 4T en Nayarit. Y es que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, confirmó que, en efecto, el corazón de la legisladora late por dos banderas. Pero, calmados todos. Ariadna contó que ya está todo planchado porque Jasmine se comprometió a realizar “lo que hubiera que hacer adicional” para quedarse únicamente con la nacionalidad mexicana. El detalle —o la bendición—, nos hacen ver, es que si Bugarín termina convertida en candidata —lo que es casi seguro—, la nueva restricción ni siquiera le alcanzaría, pues entrará en aplicación a partir del proceso electoral de 2028. Aunque en Morena parecen querer evitar cualquier ruido y ella ya ofreció poner sus papeles en orden.

• Mudanza exprés

El que, según reportes periodísticos, tuvo que aplicar el “más vale que digan: aquí corrió que aquí quedó”, fue el empresario tabasqueño Amílcar Olán —amigo de al menos uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador—, quien tras ser descubierto en una lujosa residencia en Lugano, Suiza, armó en menos de lo que canta un gallo sus maletas y desapareció de un domicilio cuyas coordenadas ya eran parte del dominio público. Ayer supimos que después de que un equipo de TV Azteca lo localizara e intentara entrevistarlo, la mansión que habitó ya aparece en un portal inmobiliario como disponible y lista para albergar a otro inquilino. Pero nos señalan que el valor expuesto para arrendar aquella propiedad puede que sea más revelador que la capacidad de Amílcar para escabullirse: 15 mil francos suizos al mes, más o menos unos 300 mil pesos. Nos advierten que aunque no hay elementos para afirmar que Olán dejó Suiza, otra vez ya no se sabe dónde anda.

• Más presiones contra Grecia

Qué nivel de tensión el que, nos dicen, se mantiene en Michoacán por los teléfonos del asesinado alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Y es que el vicefiscal Israel Vega informó que la actual alcaldesa Grecia Quiroz —y viuda de Manzo— recibirá un nuevo requerimiento para entregar los dispositivos de su esposo y advirtió que, si persiste la negativa, las medidas de apremio podrían escalar hasta un arresto o incluso la apertura de una carpeta por obstrucción de la justicia. Pero resulta que el propio gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, salió a ponerle freno a la advertencia: consideró “imprudente” eso de querer detenerla y recordó que Quiroz es víctima indirecta del homicidio. Ella sostiene que no se opone a que revisen los aparatos, sino que desconfía de entregarlos a la Fiscalía estatal y ha buscado que intervenga la FGR. Así que ahora, habrá que ver quién baja primero el tono porque luego en tiempos de procesos electorales, todo parece más confuso. Uf.

• Encuestas para ver, no para llevar

Cuentan que Morena finalmente abrió sus encuestas, aunque con una peculiar modalidad: se pueden consultar, pero no llevar a casa. La dirigente nacional, Ariadna Montiel, explicó que a quienes participaron en la definición de las coordinaciones estatales se les muestran los resultados de la medición del partido y, si quieren profundizar, también pueden revisar los ejercicios espejo. Pero dejó clara la regla: “No le proporcionamos las encuestas a nadie en términos físicos o electrónicos”. Los aspirantes, eso sí, pueden sentarse en las mesas a revisarlas con detalle. Y vaya que el asunto tiene su gracia, porque la dirigencia acaba de presentar públicamente tablas, metodología y resultados como parte de su compromiso de transparentar el proceso, luego de días de inconformidades por algunas designaciones. Así que ya saben los participantes: pueden ver, preguntar y revisar. Nomás no pidan copia para llevar.

• Ve Corral “imposición” de Morena

Y nos cuentan que el que se anda otra vez saliendo del Corral es Javier, el senador actualmente de la bancada de Morena que lleva ese apellido, y a quien aparentemente no agradó que el alcalde con licencia de Ciudad Juarez, Cruz Pérez Cuéllar, ganara la encuesta de Morena y se convirtiera en el coordinador de la Defensa de la Transformación en Chihuahua. Nos dicen que de lo anterior da cuenta el que haya replicado en las benditas redes una publicación que cuestiona el perfil de quien se prevé que se convierta en candidato de Morena a la gubernatura el año entrante. No es la primera vez, nos hacen ver, que el expanista se aparta del planteamiento mayoritario dentro del partido Morena. Ahora, nos aseguran, lo hizo al utilizar una publicación que desde el título pone en duda la aplicación de la encuesta por parte del partido que lo cobija en el Senado al señalar que lo que se dio en el caso de Cruz fue “una imposición”. ¿Qué dirán las dirigentes morenistas Ariadna Montiel y Citlalli Hernández? Pendientes.