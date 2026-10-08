Ignora CSP si hay relación Tanque-Olán

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Del vínculo Iván Cazarín Molina, El Tanque, líder regional del CJNG en varias entidades, con los hermanos Jorge Amílcar y Luis Alberto Olán Aparicio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró en su mañanera que el Gabinete de Seguridad no le ha informado, por lo que será la Fiscalía General de la República la que deberá dar a conocer si existe.

Sin embargo, por conversaciones telefónicas se supo que el que fuera uno de los hombres de más confianza del extinto Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, sostuvo conversaciones telefónicas difundidas en varias ocasiones con Luis Alberto, a petición de su hermano, para presionar y extorsionar a proveedores de balastro para las obras de los trenes Maya e Interoceánico, de los que estaban encargados y el que controlaba grupos criminales en Tabasco, Oaxaca Veracruz y Puebla, más la incursión del CJNG en Chiapas.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

Por fin, el Tribunal Electoral se atrevió a ponerle un alto al INE por sus absurdos acuerdos dada la proclividad morenista de ese organismo en restarle anticipadamente legalidad y credibilidad al proceso del próximo año, al echar abajo la validación de “boletas planchadas” que estén fuera de las urnas en ese proceso.

Fue el magistrado Felipe de la Mata quien propuso invalidar el voto de las que no presenten marcas de haber sido dobladas para ser introducidas en las urnas, lo que demostró claramente durante la sesión y que fue aprobado unánimemente por los integrantes del máximo organismo electoral.

En la sesión del 3 de septiembre pasado, siete consejeros del INE votaron a favor de esa ilegalidad y cuatro en contra, con el argumento de aquéllos de que a las boletas que no estén dentro de las urnas, debería dársele “trato especial” e invalidarlas hasta que algún consejero lo definiera.

Un país como México sólo podría disponer tres días de gas natural proveniente de Estados Unidos y, además, carece de capacidad para abastecer de energía a proyectos de Inteligencia Artificial, reconocieron el Centro Nacional de Gas Natural y congresistas de México y Estados Unidos.

El titular de Cenagas, Cuitláhuac García, exgobernador morenista de Veracruz, admitió que nuestro país carece de almacenamiento del combustible, por lo que depende de distintas estrategias operativas para enfrentar eventuales reducciones en el suministro.

Y el senador Rolando Zapata, exgobernador priista de Yucatán, tras reunión con congresistas estadounidenses, sostuvo que México tiene limitaciones en flujo de energía eléctrica y en temas de agua, por lo que si aspira a desarrollar modelos de IA no podría emprenderlos.

Sigue la inconformidad morenista en algunos estados por la nominación de candidatos a gobernarlos que no ganaron las encuestas.