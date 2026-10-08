Indagan, o hacen como que indagan

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El Gobierno no pareciera tener la intención de investigar a personajes de alto nivel o cercanos, que pudieran tener ligas con la delincuencia organizada.

En el caso de Andrés Manuel López Beltrán ha negado cualquier vínculo. No han dado razones del porqué de ello, a pesar de que le retiraron la visa estadounidense, lo cual no es un asunto menor ni gratuito. Independientemente de que el padre del personaje haya considerado esta acción como “canallesca”, lo cierto es que no llamó la atención del Gobierno. Lo consideró como un acto injerencista y metió la discusión en los terrenos en donde no se puede calificar a la gente por el retiro de la visa.

Sin embargo, el Gobierno no pareciera hacer acuse de recibo de la relevancia que tiene indagar, al menos, las razones por las que un personaje tan visible y cercano a la llamada 4T entró en este proceso.

Entendiendo que estamos en un momento con una alta dosis de confrontación con el Gobierno de EU, adquiere lógica, pero es necesario tener cautela para analizar en estos asuntos. A pesar de ello, no es el primer caso, por lo cual el Gobierno tendría que pedirle a la no tan autónoma Fiscalía indagar lo que está pasando.

El problema que se puede enfrentar en el mediano plazo es que muchas de las filtraciones, investigaciones periodísticas y revocación de visas, formen parte de investigaciones que, si bien hoy se soslayan, en cualquier momento se pueden presentar pruebas que dejarían en evidencia las contestaciones y reacciones que ha tenido el Gobierno mexicano, pasando por las del expresidente.

La Fiscalía le ha informado a la Presidenta que no hay un solo indicio de que Andrés Manuel López Beltrán, esté coludido con la delincuencia organizada. Sin embargo, no se pueden tirar al cesto de la basura las profundas investigaciones periodísticas, los audios y las menciones del personaje en las investigaciones sobre el huachicol fiscal, las cuales no hacen culpable a López Beltrán.

Sin embargo, lo que sí resulta, diríamos que necesario, sería indagar qué tanto de ello tiene un valor real en los terrenos de la corrupción, relación con la delincuencia organizada y la violación de las leyes.

Si no está López Beltrán involucrado es necesario conocer por qué su nombre aparece con tanta frecuencia en asuntos que tienen que ver con obras públicas o en hechos de corrupción, como el del huachicol fiscal.

El Gobierno, a través de la no tan autónoma Fiscalía, ha venido informando de manera recurrente que no tiene elementos para investigar a López Beltrán. La cuestión está en si no lo quiere investigar por razones evidentes, la más importante es que es el hijo del expresidente y pondría, en su caso, a la vista un conjunto de irregularidades que tocarían de manera directa a López Obrador y a su sexenio.

Citemos por enésima vez la frase del expresidente, con la que se regodeaba, respecto a que no había asunto que pasara por irregularidades o corrupción, de los cuales el presidente en turno no estuviera enterado.

Si todo lo que se ha mencionado a lo largo de este tiempo no fuera cierto, sino parcialmente cierto, López Obrador estaría siendo cómplice de todo lo que ha sucedido, sus hijos estarían tocando su sexenio y su legado. El Gobierno podría explicar qué es lo que ha hecho a lo largo de este tiempo respecto a estos asuntos para explicarnos en qué han consistido sus investigaciones.

¿Realmente ha indagado lo que tiene que ver con personajes de primer nivel? ¿No hay elementos para abrir investigación alguna y estamos ante un pasaje más de cuidar a los más cercanos, y más en este caso? ¿Se menciona a López Beltrán, como pretexto por la fuerza que tiene su apellido, o realmente lo andan escondiendo?

RESQUICIOS.

Pocos partidos han tenido una evolución como Morena. En 15 años ya tienen gubernaturas, controlan las cámaras y tiene la Presidencia. Todo ante una oposición desgastada, sin credibilidad; lo que sí es que vale recordar que no se gana ni se pierde para siempre.

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¿Se menciona a López Beltrán, como pretexto por la fuerza que tiene su apellido, o realmente lo andan escondiendo?