México lidera en vidas perdidas por precariedad sanitaria

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Mientras se hace bolas Birmex, de Carlos Ulloa, para concluir las llamadas Ofertas Subsecuentes de Descuento e intentar atajar el desabasto de medicinas e insumos de salud en clínicas y hospitales públicos entre 2027 y 2028, el reporte “Panorama de la salud: América Latina y el Caribe 2026” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos — recién analizado por el doctor Éctor Jaime Ramírez — revela que México tiene 2.4 veces más muertes promedio por causas tratables y 68% superior por causas prevenibles respecto a los países avanzados.

Travieso ese algoritmo de redes sociales que magnifica el desabasto de medicinas, pero ya trascendió que unas 170 claves médicas (tipo de producto) se declararon o están por declararse desiertas por “razones técnicas” que no han sido debidamente esclarecidas, provocando molestia e incertidumbre a los proveedores a los que de por sí el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, estableció precios congelados de hace dos años. Ja, cómo sí la inflación fuera un invento neoliberal.

El también diputado albiazul realizó un análisis cruzado de datos y concluye que la precariedad de los servicios públicos de salud en el país es la razón por la cual México se encuentre en una situación cada vez más próxima a una situación subsahariana: señala que en América Latina el informe de la OCDE señala que entre el 50% y el 75% de la mortalidad evitable se vincula por atención de baja calidad desde el primer nivel de atención y prevención, no simplemente con la falta de acceso a los servicios ya sea con tarjetitas, censos o consultas.

“La realidad es especialmente dramática en el infarto cerebral y el cardíaco. La mortalidad hospitalaria a 30 días por infarto agudo de miocardio en México alcanza el 22.6%, casi cuatro veces el promedio de la OCDE, que es de 6.5%. En la enfermedad vascular cerebral, México presenta la mayor letalidad entre los países comparados: 17% en eventos isquémicos y 30.6% en eventos hemorrágicos, frente a los promedios de la OCDE de 8.7% y 23.4%, respectivamente”, escribió en sus redes sociales.

En cuanto a las diabetes, la situación no es mejor pues México tiene una prevalencia superior al 16%, entre las más altas de la región con 149 hospitalizaciones evitables por ese mal por cada 100 mil habitantes y muy arriba del promedio en la OCDE de 93 hospitalizados.

Como apunta Éctor Jaime —que refleja el sentir de millones de pacientes y sus familias— ello muestra el fracaso en el primer nivel de atención de salud pública y en la disponibilidad de insumos para su tratamiento antes de un desenlace fatal. Pero también es el fracaso de la prevención.

Vaya, ¿de qué sirvió el alarde de Hugo López-Gatell (el Dr. Muerte) para imponer rombos negros de advertencia en alimentos y bebidas procesadas? Ni disminuyó la ingesta ni una mayor promoción de la actividad física y mejoras alimentarias salvo algunos chafas y ñoños promocionales en radio y TV.

Ah, pero todo es culpa de las redes sociales.

Descalificación aérea y pan de dulce. Al parecer será en este mes de octubre cuando la Federal Aviation Administration a cargo de Bryan Bedford, divulgue el resultado sobre la auditoría practicada a la autoridad aérea mexicana, a cargo del general Emilio Avendaño. Y pareciera que no serán buenas nuevas por la conducta que tomó la Agencia Federal de Aviación Civil para reservar (o sea esconder) cinco años la información relacionada con la pasada auditoría.

Vaya, no tendría sentido “reservar” la información así sea por motivos de seguridad nacional si el resultado esperado fuera positivo. Pero no es para menos considerando los recortes presupuestales en AFAC, estancamiento laboral, reducción de prestaciones y falta de recursos hasta para las más elementales revisiones de aviones ya sea documental o en plataforma.

Diageo repunta en responsabilidad ambiental. El lugar que Diageo México alcanzó entre las Empresas Responsables 2026 es digno de mencionar: la firma enfilada a bebidas alcohólicas y espirituosas a cargo aquí de Nuno Teles obtuvo el cuarto sitio general, primero en la categoría Ambiental y tercero en la dimensión Social, entre 173 organizaciones evaluadas.

Más allá del ranking, llaman la atención los resultados que acompañan el reconocimiento: reponer más del doble del agua utilizada en sus operaciones de tequila, plantar más de 50 mil árboles nativos en Jalisco y promover prácticas de agricultura regenerativa entre quienes forman parte de la cadena agave-tequila.

En una industria profundamente ligada al territorio, al agua y al campo, estas acciones son una buena señal. Ahora deberá superar su propia vara y convertir estos esfuerzos en práctica permanente pues la responsabilidad empresarial no es un ranking para la foto, pues para una agroindustria la trascendencia es dejar una mejor tierra, comunidades más fuertes y una industria más sostenible.

Y si el tequila es orgullo de Jalisco, qué bueno que quienes lo producen también ayuden a cuidar la casa donde nace.

Canek viajero, ¿y el Infonavit?. No sólo se acumulan acusaciones en contra del delegado del Infonavit en Hidalgo, Alejandro Canek Vázquez, por presuntos cobros indebidos para facilitar acceso a créditos de vivienda. Resulta que el angelito se la pasa viajando y no está precisamente en su oficina: aparte de asistir en Houston a un partido del Mundial el 4 de julio pasado, existen imágenes de él mismo paseando por París, Berlín, Ámsterdam, Segovia y Roma. Incluso ayer tomó un nuevo vuelo para pasearse a partir de hoy por Madrid.

Pero, bueno, siendo amigo de Octavio Romero, todo se puede.