Constellation Brands a Polymarket

Constellation Brands volvió a mover la fecha de arranque de su cervecería en Veracruz y la sucesión de aplazamientos ya despertó el interés de grandes apostadores, quienes estarían por armar en Polymarket un mercado para pronosticar cuándo inaugurará finalmente la planta.

Con un avance reportado de 85 por ciento, pero todavía con vialidades, servicios públicos e infraestructura pendientes, el proyecto pasó de una apertura prevista para finales de 2025 a distintas fechas hasta llegar ahora a los primeros meses del año fiscal 2027, después de marzo de 2027. La compañía, responsable de producir Corona y Modelo para el mercado estadounidense, sigue ajustando el calendario de una inversión cuya fecha de estreno parece haberse convertido en una incógnita. Si los pronósticos empresariales fueran materia de apuestas, la pregunta ya no sería cuánto falta para terminar la cervecería, sino cuántas veces más cambiará la fecha antes de que finalmente comience a operar.

Los retrasos no son el único pendiente de Constellation Brands. En julio de 2026, organizaciones laborales denunciaron adeudos a trabajadores y contratistas, mientras que en octubre se reportó una diligencia judicial para recuperar maquinaria de constructoras involucradas en disputas por pagos. A estos conflictos se suman denuncias de habitantes de Vargas, Veracruz, por presunta contaminación del arroyo Paso Lugo y afectaciones a la comunidad, señalamientos que no equivalen a una determinación oficial de responsabilidad de la empresa. El antecedente de Mexicali, donde su proyecto cervecero fue frenado tras una consulta pública por preocupaciones sobre el agua, añade sensibilidad al frente ambiental. Mientras tanto, la planta de Veracruz todavía requiere concluir infraestructura, permisos, pruebas de producción y validaciones logísticas para exportar por vía marítima a Estados Unidos. Todo esto ocurre cuando la compañía reconoce presiones sobre el consumo en ese mercado. Así que si le interesa apostar podría analizarlo, porque se pondrá interesante.

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Compromiso aguacatero. Avanza la entrega de los primeros Certificados Laborales para la Agroexportación (CLA) a 124 empresas dedicadas a la producción y exportación de aguacate que marca el inicio de la implementación de este mecanismo en Michoacán, con el propósito de acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social en las distintas etapas de la cadena productiva. Los certificados fueron otorgados en Casa APEAM, en Uruapan, con la participación de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, representantes del Gobierno de Michoacán y empresas del sector. El esquema contempla las actividades que van desde el cultivo de la fruta y las labores de corte hasta los procesos de empaque, con el objetivo de incorporar criterios de formalización laboral a las operaciones vinculadas con la agroexportación. La iniciativa forma parte del compromiso 63 de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que busca relacionar las actividades de exportación con el respeto a los derechos laborales y el acceso de los trabajadores a la seguridad social.

Lonbali México. La firma española Lonbali inició operaciones en México con una propuesta de bolsos y accesorios del segmento affordable premium, disponible a través de su plataforma digital y con próxima llegada a tiendas Liverpool. Fundada en 2016 por los hermanos María Álvarez García, Soledad Álvarez García y Marc Caballé García, hijos de la diseñadora Purificación García, la compañía busca desarrollar una identidad propia mediante diseños urbanos, funcionalidad y personalización. Su nombre combina Londres, Barcelona y Bali, ciudades vinculadas con los fundadores, mientras que su catálogo incluye desde accesorios de uso cotidiano hasta la colección ATERNA, elaborada con piel de vacuno en España. La entrada al mercado mexicano forma parte de su estrategia de expansión internacional, con la que busca captar consumidores interesados en productos de moda que combinan diseño, materiales y opciones de personalización.

Voz en off. Tulum, una de las joyas de la corona del Caribe mexicano, enfrenta el riesgo de que el modelo turístico con el que buscó posicionarse como destino exclusivo termine en fracaso. La suspensión temporal de vuelos de Aeroméxico y los ajustes de Volaris desde Guadalajara abren interrogantes sobre la conectividad y la rentabilidad de un destino que aspiraba a atraer viajeros nacionales y extranjeros de alto poder adquisitivo. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha negado que exista una crisis y atribuyó los movimientos a la temporada baja y al encarecimiento de la turbosina, mientras Grupo Mundo Maya espera recuperar operaciones con el regreso de Air Canada, Air Transat, WestJet y United Airlines el 24 de octubre. Sin embargo, el desafío de Tulum va más allá de las aerolíneas: los precios, los costos de hospedaje y servicios, y la experiencia que recibe el visitante son factores que inciden en su competitividad y han lastimado y ofendido al turismo. Lo que se proyectó como un destino exquisito para el turismo internacional, corre el riesgo de perder atractivo si las condiciones del mercado dejan fuera a una parte de sus potenciales visitantes porque ahora usted puede viajar a cualquier parte del mundo y con todo y todo le saldrá más barato que ir a Tulum…