• Pega lucha de facciones sindicales

Y es un conflicto entre facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social el que está provocando afectaciones a ciudadanos que ni la deben ni la temen, nos hacen ver. Ocurre que uno de los grupos acudió a Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, a protestar contra su dirigencia nacional, encabezada por Rafael Olivos. La dependencia federal, para impedir afectaciones a terceros, aceptó mediar en el conflicto, porque claramente no le toca resolverlo. Sin embargo, nos aseguran, el grupo inconforme reventó ayer la mesa de diálogo y se movilizó a bloquear Paseo de la Reforma y desquiciar el tráfico. Y no sólo eso, también se hicieron circular versiones de supuestas retenciones de trabajadores, ante lo cual Gobernación tuvo que lanzar un comunicado en el que llamó a que se busquen diálogo y acuerdos, pero también a que todos se conduzcan con verdad. Nos hacen ver que si eventualmente los reclamos de estos trabajadores pudieran ser justos, el comportamiento intransigente que pega a terceros más bien los está deslegitimando. Pendientes.

• Y así se quiere reelegir

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Con la novedad de que vecinos de distintas colonias de Cuajimalpa, en la que despacha el panista Carlos Orvañanos, bloquearon ayer la carretera México-Toluca, con dirección al Estado de México para exigirle que atienda problemas de inseguridad y de falta de agua potable de la demarcación. No les quedó de otra, porque previamente habían solicitado audiencia, pero no fueron recibidos y horas después se enteraron por qué: resulta que el alcalde apareció en un evento del Partido Acción Nacional en el que lo nombraron “defensor de la patria, la familia y la libertad” para Cuajimalpa. Es decir, lo destaparon ya como la carta fuerte del albiazul para buscar la reelección en 2027. Lo que más indignó a esos vecinos, nos comentan, fueron los elogios que le hicieron en ese acto: “Ha sido una persona que ha puesto en el centro de su servicio lo más importante que hoy existe, que es la familia”, le dijeron. Pues será por la suya, nos comentan, porque muchas de las que habitan en la alcaldía siguen padeciendo por problemas desatendidos. Uf.

• Le ganó la emoción

El que, nos dicen, fue víctima de su entusiasmo —y de extraños cálculos— fue el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, quien compartió una encuesta sobre Chihuahua para anunciar que su partido seguirá gobernando aquella entidad. El detalle es que la gráfica que difundió coloca al blanquiazul por debajo de su principal rival, Morena. Y aunque para algunos que quisieran descargarle un poco de peso a su oso, la diferencia es de 2.4 puntos porcentuales y pudiera estar dentro del margen de error, el desliz dio combustible suficiente para que la dirigente guinda, Ariadna Montiel, aprovechara y le agradeciera por difundir una medición que ubica a su instituto político arriba. A ella se sumó Citlalli Hernández quien se dio vuelo en las benditas redes donde puso que Romero con la encuesta lo que quiso decir fue “me rindo”. Entre los menos rudos se dijo que Morena ganó promoción a cuenta de Jorge. Pero también hubo otros que acusaron que en la oposición, como en todos lados, hay maderas que no agarran el barniz. Uf.

• ¿Ahora fracturas municipales?

Y cuando aún hay inconformes con el reparto de coordinaciones estatales —lo que sigue aprovechando el PT para poner sus propias cartas sobre la mesa—, nos hacen ver que Morena ya abrió otro frente de definiciones: el de sus coordinadores municipales. Y es que el guinda abrió el registro para ese fin, del 8 al 18 de octubre, y la convocatoria abarca los 32 estados. A las diferencias y operaciones cicatriz que Ariadna Montiel y Citlalli Hernández aún tienen que atender se sumará la tarea de acomodar a los liderazgos locales, con 2 mil 204 presidencias municipales en disputa el próximo año. Cada aspirante llegará con su equipo, sus expectativas y su lectura de quién merece encabezar los trabajos. ¡Imagínese! Nos comentan que en este escenario el llamado a la unidad tendrá que pasar del papel al territorio, donde las disputas también tienen nombre y apellido. Porque abrir registros toma unos días, pero conseguir que quienes queden fuera acompañen al elegido suele llevar bastante más. Así que atentos.

• Alianzas bajo tensión

Y hablando de cosas que crujen, nos comentan que la cita que, nos dicen, concentrará varias miradas este sábado es la del Consejo Nacional de Morena, que discutirá su política de alianzas rumbo a 2027. Y es que la reunión convocada por el góber de Sonora y presidente de ese órgano, Alfonso Durazo, llega con un ambiente bastante cargado: el PT cuestiona las definiciones estatales, exhibe posibles cartas propias y mantiene abierta la opción de competir por separado. También pesa la reciente acusación del líder petista, Alberto Anaya, de que Morena está cediendo a presiones estadounidenses para correrse al centro y a la centroderecha con los perfiles seleccionados. Nos hacen ver que, con esos antecedentes, habrá especial interés en conocer qué margen deja el guinda para negociar con sus aliados. Aprobar los criterios será un paso; conseguir que los demás partidos encuentren razones para lograr alianzas requerirá conversaciones y acuerdos —y, por supuesto, también discutir el reparto de posiciones—.

• Tatis sigue presionando en Nuevo León

La unidad que, nos hacen ver, sigue sin embonar es la de Morena en Nuevo León. Ante la exigencia de Tatiana Clouthier de que Clara Luz Flores renuncie a encabezar la ruta del partido hacia la gubernatura, la coordinadora estatal respondió —nos dicen, después de respirar hondo varias veces— que lo más importante es el proyecto, una apelación a la causa común que tendrá que abrirse paso entre posiciones muy distantes: una pide que la elegida se haga a un lado, la otra recuerda que el movimiento debe estar por encima de las personas. Nos comentan que este intercambio lo que sí deja ver es cuánto trabajo queda para conseguir que los equipos caminen juntos, porque invocar el mismo proyecto no significa coincidir en quién debe conducirlo. Y ahí está el pendiente para quien se encargue de mediar en el guinda: convertir el llamado a la cohesión en algo que también acepten quienes perdieron. O sea que la tía Tatis también debe respirar profundo. ¡Suerte!