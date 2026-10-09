De la comparecencia (5/5)

En su comparecencia en la Cámara de Diputados, Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, señaló, como puntos favorables para el 2027, la consolidación fiscal, la estabilidad macroeconómica, la inversión gubernamental, el gasto social, la mayor recaudación. Ya traté el tema de la consolidación fiscal, la estabilidad macroeconómica, la inversión gubernamental, el gasto social. Para terminar, es el turno de la mayor recaudación.

Amador Zamora afirmó que en 2027 no habrá nuevos impuestos, tampoco aumentos en las tasas de los que ya se cobran. Sin embargo, se espera que la recaudación crezca, en términos reales, ya descontada la inflación, 5.9% y que alcance un máximo histórico de $6.3 millones de millones, pasando del 15.4% del PIB en 2026 al 15.9% en 2027, 0.4 puntos porcentuales más, 2.60%. ¿Cómo, sin nuevos y/o más elevados impuestos, pretende recaudarse más? Gracias a un combate más eficaz a la evasión fiscal, a una mayor vigilancia aduanera, y a acciones más eficaces contra el huachicol fiscal. Por un mejor desempeño, más honesto y eficaz, del recaudador. ¿Nada más?

Para 2027 se plantean modificaciones técnicas al ISR, éstas son las más importantes: ajustes a topes de deducciones; amortización de pérdidas fiscales hasta 20 años, pero con un límite del 50% de las utilidades del ejercicio; reducción de la deducción de intereses del 30% al 20% de la utilidad fiscal ajustada.

Las modificaciones técnicas al ISR tendrán dos consecuencias: aumento efectivo del ISR e incremento de la carga fiscal de las empresas. ¡Más impuesto! ¿Cómo afectará esto a la competitividad del país, a su capacidad para atraer (que los empresarios decidan invertir directamente en México), retener (que los capitales ya invertidos directamente en México se queden invertidos directamente en México), y multiplicar (que las utilidades generadas por los capitales invertidos directamente en México se reinviertan directamente en México), inversiones directas que producen bienes y servicios, con los que satisfacemos nuestras necesidades; crean empleos, ya que para producir alguien debe trabajar; generan ingresos, ya que a quienes trabajan se les paga por hacerlo; empleos e ingresos que son condiciones del bienestar, que es el fin de la economía: que la gente viva bien, que la gente viva mejor, y que se logre gracias al trabajo propio (generación personal de ingreso por el trabajo), no gracias al trabajo de alguien más (redistribución gubernamental del ingreso).

Para el año entrante se pretende lograr una recaudación histórica, $6.3 millones de millones, 15.9% del PIB, lo cual, dado que el gobierno gasta en lo que no debe, razón por la cual gasta de más, y en muchos casos de mala manera, es un error, porque implica meterle dinero bueno, salido del ingreso de los agentes económicos, al malo, al presupuesto del gobierno.

¿Cuáles fueron los cinco mensajes principales del secretario de Hacienda? Uno: que la deuda gubernamental es sostenible y se mantiene bajo control. Dos: que la recaudación aumentará, gracias únicamente a una mayor eficiencia recaudatoria. Tres: que la economía muestra resiliencia y estabilidad macroeconómica. Cuatro: que la inversión gubernamental está creciendo. Quinto: que la política económica tiene, como meta principal, el bienestar de las personas.