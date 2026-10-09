Harfuch, comparecencia y perfil para 2030

El futurismo político no es buen consejero, aunque el correcto desempeño como servidor público es una valiosa credencial ante los electores en el momento adecuado. Por eso llamó la atención lo trascendido de la comparecencia a puerta cerrada del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados: que fue bien recibido y tratado con amabilidad por los legisladores de todos los partidos.

Y lo más relevante, que, sin distingos de colores, se le reconocieron sus tareas y resultados en la estrategia de seguridad que ha ido desmontando, municipio por municipio, células narcoterroristas y no sólo capturando a los y las cabecillas visibles. La inseguridad es, sin duda, la mayor preocupación nacional y que gravita contra el potencial de inversión y crecimiento económico.

Por cierto, en la comparecencia no faltó quien le deslizara el mote de “futuro presidente” que luego se matizó con el argumento de que si Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo no rompen su método —y alianza— con el que hasta ahora eligen precandidatos, se podría anticipar que Harfuch sería el candidato “a la grande”.

Claro, todavía hay mucha agua que correrá bajo el puente de aquí al 2030, por lo que habrá que tener mesura pese a los halagos como el del “Pedro Infante de la Política”, ya que lo que hoy parece ser no necesariamente será, ni los amigos ni los contrarios. La máxima del emperador Marco Aurelio parece hoy oportuna: “Todo es efímero, tanto la fama como el olvido’. El marino lo sabe bien: la gloria pasa como un reflejo en el agua, pero la oscuridad —atemporal— permanece acechando”.

Así, por ahora, y si se extrapola al futuro las designaciones por encuestas y estudios de opinión que toman en cuenta la percepción que tenga la ciudadanía de los perfiles, García Harfuch sería un eventual precandidato: las mediciones públicas hasta ahora lo colocan en un promedio de 70% en cuanto a la aprobación y en alrededor de 81% en conocimiento.

Si las condiciones son constantes al futuro (ceteris paribus), el secretario de Seguridad probablemente tendría que medirse en los métodos de selección con diversas mujeres de su partido para ser precandidato: ante Clara Brugada de la CDMX; la presidenta de Regeneración Nacional, Ariadna Montiel; la secretaria de Energía, Luz Elena González; e incluso Delfina Gómez del Estado de México.

Ante el futurismo Claudia Sheinbaum llamó a la calma a los cuatroteístas que se adelantaron hasta 2030… y calificó al secretario Harfuch como un personaje honesto enfocado en los temas de seguridad. Pero son sus aliados del PVEM los que comen ansias por abrir la puerta de la sucesión presidencial, camino al que se han comenzado a sumar otras fuerzas políticas según lo que se vio en la comparecencia de este jueves.

E-commerce y mano pachona. En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles crece un negocio tan rentable como discreto: el manejo del e-commerce y el despacho simplificado de cientos de miles de paquetes que llegan diariamente al país. Ello habla bien de la estación y los recintos fiscalizados en la terminal dirigida por el General Isidoro Pastor.

Pero aquí viene lo que no habla bien: que algunos funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), permiten que la operación se concentre en pocas manos lo que elevaría el costo de los servicios de mensajería y paquetería más caros para importadores, market-places y consumidores.

Vaya, hace unos días se presentó una denuncia que señala a una empresa vinculada con Michael de la Paz, la firma E-NTELY Commerce, por recibir trato preferencial para avanzar en la autorización de operaciones T1, utilizadas por empresas de mensajería y paquetería para importaciones y exportaciones bajo procedimiento simplificado. De la Paz acumula otros conflictos con el SAT por otras empresas en las que ha estado involucrado y que tienen créditos fiscales por malas prácticas.

Recientemente se le vincula con Luis Felipe Rivas, de Terminal Logistics, y Luis Ramos, vinculado con Awesome Cargo. Versiones del sector los colocan cerca de la nueva estructura que busca ganar peso en el e-commerce del aeropuerto de la Aduana 50. ¿Actuará Héctor Alonso Romero, encargado de la ANAM?

Kavak, 10 años democratizando el auto. Hace una década, en un pequeño garaje de la colonia Juárez de la CDMX, Carlos García Ottati inició lo que ahora es la entidad financiero-comercial que más contribuye de manera más extensa e innovadora en la formalización del mercado secundario de autos de México, un mercado que es más de 4 veces superior al de los vehículos nuevos.

Kavak ha realizado en una década unas 120 mil transacciones de las cuales casi 65% ha sido con financiamiento; la firma no sólo ha generado una plataforma que formaliza la venta de autos, que otorga confianza fisco-mecánica y certeza legal, así como acceso al financiamiento: 29% de sus clientes no habrían podido obtener una unidad que significa mejoras esenciales de movilidad, seguridad, empleo y emprendimiento.

La firma tiene presencia en 7 estados del país recién inicia su expansión al Bajío y al sureste, apoyada en su equipo de mecánicos e ingenieros en tecnología de la información. Y lo que falta.

El negocio que los bancos dejan ir. La banca tradicional cuenta con conexión al sistema de pagos y amplias capacidades operativas para resolver la demanda que le plantean las Fintech. Sin embargo, su oferta suele quedarse en la apertura de cuentas empresariales sin visualizar otras necesidades.

Mientras tanto, proveedores especializados como STP, que dirige Jaime Márquez, les comen el mercado, al atender esa demanda. De las 25 Instituciones de Financiamiento Colectivo con operación en México, 13 utilizan STP como proveedor de infraestructura receptora, equivalentes al 52% de la muestra. ¿Por qué los bancos se conforman con abrirle una cuenta a una fintech cuando podrían convertirse en su proveedor operativo?