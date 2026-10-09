Lanza PT a Morón en Michoacán

Después de que dirigentes nacionales de Morena que encabeza Ariadna Montiel, los instaran a hacer a un lado su “vulgar ambición por los cargos de elección y preguntarles para qué los quieren”, los militantes de ese movimiento que aspiraron a candidaturas a gobernadores, el PT anunció la designación como coordinador estatal y virtual candidato en Michoacán al senador Raúl Morón, con riesgo de que el ejemplo cunda.

A eso se sumaron las declaraciones del senador Alberto Anaya, líder del mismo PT, aliado electoral de Morena, de que éste cedió a presiones de Estados Unidos para postular aspirantes “corridos al centro y centroderecha” —lo que la Presidenta Sheinbaum calificó de absurdo ayer, en su mañanera— e inconformidades y movilizaciones de perdedores en algunos estados, en plenos festejos de los 15 años de ese movimiento.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

Meras coincidencias, hasta por la privacidad en que ocurrieron, las comparecencias del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante los coordinadores de las bancadas de San Lázaro, y de Iván Cazarín Molina, El Tanque, presunto protector de los negocios de Jorge Amílcar Olán Aparicio, en el Centro de Justicia Penal Federal en el penal del Altiplano.

Sin embargo, luego de la reunión con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, García Harfuch ofreció una conferencia de prensa en la que, en respuesta a preguntas de los reporteros, informó lo que, en varias mañaneras, acerca de los casos no aclarados plenamente, como huachicol e implicados, del caso del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y capturas de “generadores de violencia”.

De paso, en respuesta a su prematuro “destape” presidencial por parte del senador verde, Manuel Velasco, quien comparó su popularidad con el desaparecido Pedro Infante y al que su partido le gustaría abanderar en 2030 para la Presidencia, dijo que él está dedicado a cumplir son su actual responsabilidad, al mismo tiempo en que aquél negara haberlo “destapado”.

En la visita a Palacio Nacional, ayer, para estar en una reunión de empresarios de la American Chamber con la Presidenta Sheinbaum, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, se reencontró con ella, tras el diferendo por lo de la Academia Policial en Querétaro, invitado por el gobernador Mauricio Kuri, y también sostuvo una charla con el titular de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

Caló a varios morenistas que aspiraron a gubernaturas que en el evento del aniversario de Morena la dirigente Ariadna Montiel los tildara de “vulgares ambiciosos” y no extrañaría que en otros estados cundiera el ejemplo del senador michoacano Morón, al que es la segunda vez que se le baja de la contienda.