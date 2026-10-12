IMSS-Bienestar no paga…

Es una decisión tomada por más del 95% de los proveedores del IMSS-Bienestar: no renovarán unos 2,470 contratos de suministro de medicamentos y material médico pues desde 2024 a la fecha la organización a cargo de Alejandro Svarch no les ha pagado los suministros entregados.

El reclamo de pago se acentuó la semana pasada, en el marco de las ofertas subsecuentes de descuento (OSD) para la compra bienal 2027-2028, ya que diversos laboratorios y distribuidores se encuentran en situación financiera crítica por los incumplimientos. El dato más reciente es de adeudos que suman 14 mil millones de pesos y ante los cuales Svarch ha hecho caso omiso. Si ya de por sí se acumulan otros 11 mil millones de pesos que se deben desde lo que fue el Insabi, la preocupación es que ahora que la megacompra la concentra Birmex de Carlos Ulloa, las deudas de IMSS-Bienestar también sean omitidas.

A ello se debe que múltiples proveedores definitivamente ya no participaron en la OSD donde el suministro mayoritario de medicamentos e insumos es precisamente para la entidad con la que el régimen ha intentado —sin éxito— sustituir lo que fuera el Seguro Popular. El hecho de que el IMSS-Bienestar sea el segundo comprador gubernamental de tales productos (una quinta parte del total, confirma el Instituto Farmacéutico de México que dirige Enrique Martínez), indica el tamaño del riesgo de un mayor y creciente desabasto de medicamentos y deficiencia en el tratamiento de enfermos de todo tipo.

Ello en sí mismo marca el tamaño de responsabilidades en las que incurre Svarch. Su renuncia sería apenas lo indicado ante la gravedad de la circunstancia, pero su pertenencia al círculo cercano de Andy López Beltrán parece blindarlo de los reclamos que incluso le llegan desde Palacio Nacional.

En tanto, la protesta y negativa de proveedores a seguir suministrando sin pago han intentado ser atajadas mediante amagos, nos cuentan, por la propia Lesli García y por integrantes del equipo del coordinador de recursos materiales, Edgar Sepúlveda. Los amagos son básicamente en la cancelación de contratos e inicio de procedimientos que lleven a su inhabilitación para vender al sector público, amén de ser llevados a la picota pública de los “Martes de Salud”.

Pero la doble vara es comentada por funcionarios de ese instituto.

Madrinas y extorsión. No es la primera vez que tramposos y delincuentes se hacen pasar por “agentes” y/o policías para utilizar el nombre de altos funcionarios y/o políticos y así extorsionar a personas, familias y empresas. Se hacen pasar por “madrinas” para exigir sendas sumas de dinero. Seis denuncias presentadas entre julio y septiembre de 2026, en cuatro estados, muestran el mecanismo de intimidación contra empresarios y comerciantes: exigirles millones de pesos bajo la amenaza de fabricar delitos o involucrarlos en investigaciones criminales, usando ilegalmente la figura de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

El 8 de julio, en Guadalupe, Nuevo León, un denunciante afirmó que cuatro individuos acudieron a su negocio y exigieron 2.5 millones de pesos, amenazándolo con fabricarle delitos relacionados con delincuencia organizada, huachicol y otros ilícitos. En Torreón, Coahuila, la denuncia del 15 de julio, con folio 011026140516HHMCSSSS, señala que tres sujetos solicitaron cinco millones de pesos en efectivo para evitar una investigación por huachicol. En Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la denuncia 15845-2026-4848, del 22 de julio, refiere una exigencia de seis millones de pesos por hombres que se presentaron a nombre de la Fiscalía de la Ciudad de México. El denunciante asegura haber entregado el dinero para evitar investigaciones por lavado de dinero, delincuencia organizada y huachicol. Las exigencias, sostiene, continuaron.

En la CDMX, la denuncia 261001-96654 del 28 de agosto en Cuajimalpa, describe amenazas de “fabricar” una investigación contra un empresario en Santa Fe. En la Miguel Hidalgo, se presentó otra el 18 de septiembre (folio 261001-96660) con la presencia de un sujeto presuntamente armado. Y el 29 de septiembre, en la Benito Juárez, el folio 261001-96672 recoge que los visitantes supuestamente eran enviados por El Profe y portaban tres armas que el denunciante consideró oficiales.

Por ello, la institución no debe permitir que su nombre sea utilizado por supuestas “madrinas” para delinquir.

El papá del “nuevo Amílcar”. Hace una semana el columnista de El Universal, Claudio Ochoa, reveló el nombre del “nuevo Amílcar”, Mario Mabarak, a quien se le atribuye ser otro operador de los negocios de medicamentos atribuidos a Andy López Beltrán. Un personaje huidizo que, describió el columnista, opera contratos de gobiernos estatales. Por cierto, el padre del presunto nuevo operador es piloto privado… y estuvo señalado en la carpeta de investigación FED/QRO/0001718/2020 por diversos ilícitos en la operación de un avión Hawker Beechcraft HS-126 serie 700A. ¿Y qué creen que pasó?