• Acelera PAN nominaciones

Y es el PAN el que está acelerando sus destapes de coordinadores estatales y en algunos casos hasta municipales —en su caso llamados coordinadores de la defensa de la patria, la familia y la libertad—, figura que, se sabe, es una réplica, aunque con otro nombre, de las designaciones que ha estado haciendo Morena de quienes en el momento legal adecuado se habrán de convertir en candidatos. En el caso de los albiazules fueron designados Francisco Pelayo Covarrubias para Baja California Sur; Marco Bonilla Mendoza para Chihuahua y Miriam Martínez Sánchez para Tlaxcala. El adversario de Morena del primero será Manuel Alejandro Cota; el del segundo, Cruz Pérez Cuéllar y del tercero, Ana Lilia Rivera. Nos dicen que los panistas están apurando también sus designaciones en entidades donde creen que darán la batalla al guinda. De ahí que, por ejemplo, también fueran ya nombrados los coordinadores de alcaldías donde actualmente gobiernan y en municipios de Guanajuato.

• Otra bateada al PT

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO Los defensores de los DH

Con la novedad de que Alberto Anaya, dirigente del PT, tampoco está teniendo capacidad para convencer a sus aliados de que tomen en cuenta a su partido en temas legislativos. Es sabido que nada bien le fue en los asuntos de reparto de coordinaciones en la 4T de cara a las elecciones del año entrante en 17 estados. Y ahora resulta que en la llamada Cámara alta, las comisiones mandaron a volar su propuesta para prohibir celulares en las aulas y prefirieron mejor plantear una reforma que considere asuntos de ciudadanía digital, algoritmos e Inteligencia Artificial. Nos comentan que en el Senado se prepara este lunes el dictamen que entierra la iniciativa del líder petista. Antes, la Secretaría de Educación Pública anunció la aplicación de restricciones nacionales sobre el uso de dispositivos a partir del 3 de noviembre, lo que implica que se optó por acometer el problema por la vía del Ejecutivo más que del Legislativo. Y en medio de estas decisiones el único que parece haber quedado definitivamente sin señal es el llamado profe Anaya. Zas.

• La CNTE, a las marchas de trabajadores del IMSS

Y hablando de profes nos piden no perder de vista que quienes anunciaron que se sumarán a las protestas que han llevado a cabo los días recientes empleados del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, son los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y es que resulta que integrantes de la Sección 9 de la CNTE, con sede en la Ciudad de México, se aparecieron el sábado en uno de los mítines que han llevado a cabo los primeros y les dijeron que se van a solidarizar con ellos. Y que esto será durante la protesta nacional que realizarán el próximo jueves 15 de octubre. “Nosotros estamos en la lucha por el derecho de la educación, pero también el derecho a la salud es necesario que lo reivindiquemos”, les dijo el profesor Pedro Hernández. Les indicó también, megáfono en mano, que otro tema que los une es el reclamo de una pensión justa que hacen unos en hospitales y clínicas y otros en escuelas. Habrá que irse preparando para el jueves, porque las movilizaciones podrían pegar fuerte, nos comentan.

• Fractura expuesta en Michoacán

Y el que ya formalizó su rebelión dentro de Morena fue el senador Raúl Morón, quien apareció ayer en Morelia a la cabeza de un encuentro estatal al que llamaron “En defensa de los valores y principios de la 4T”. Lo anterior, nos cuentan, tras desconocer los resultados de la encuesta de Morena que llevó a Carlos Torres Piña a ser designado por la dirigencia nacional del guinda como coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía en Michoacán —y, por ende, en unos meses candidato al gobierno de la entidad—. “Nosotros no estamos conformes con el resultado de la encuesta, esto es claro, porque nadie en Michoacán de los compañeros que ahora vieron fue encuestado. Por eso vamos a explorar otra alternativa”, acusó. Morón, quien, por cierto, estuvo acompañado por otro morenista con peso relevante en la entidad, como Leonel Godoy —lo que hace más visible el nivel de fractura— dijo que, aunque ya rindieron protesta los llamados coordinadores, “aún no hay candidatos”. También sostuvo que “estamos fuertes desde hace mucho tiempo, vamos a generar un ambiente diferente, y si ese ambiente es propicio en noviembre tomamos una decisión”. Ahí el amago.

• Megamarcha de Grecia Quiroz

Y es la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, la que sigue ampliando los rangos de su agenda con iniciativas de alcance nacional. La cabeza visible del llamado Movimiento del Sombrero, y a quienes muchos ven como posible aspirante de oposición en Michoacán, ha convocado a una marcha para el próximo 1 de noviembre —cuando se cumple un año del asesinato de su esposo, Carlos Manzo—. “México atraviesa una realidad en la que miles de familias han sido alcanzadas por la violencia, la desaparición, la extorsión, el desplazamiento, el homicidio y la impunidad”, ha referido. Así que la Marcha por la Justicia y la Paz, que será “simultánea y pacífica —ha especificado— debe convertirse en la voz de quienes han sufrido y durante años no han sido escuchados: madres buscadoras, familias de personas desaparecidas, transportistas y camioneros amenazados o asesinados, comerciantes y empresarios víctimas de extorsión, productores del campo, jóvenes, mujeres, niñas, niños, periodistas, servidores públicos, policías comunidades indígenas y rurales y pueblo en general”. De esa dimensión la convocatoria. Pendientes.

• Golpe importante

Relevante, nos comentan, la captura que llevaron a cabo ayer autoridades federales de Eliceo “N”, integrante de una célula criminal relacionada con el grupo delictivo Los Rusos que operaba en el puerto de Acapulco. El detalle de la detención lo reveló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que ésta se logró “como resultado de trabajos de inteligencia e investigación entre la SSPC, la Marina, la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado de Guerrero. El sujeto detenido, apodado El Junior, está relacionado con extorsiones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco, homicidios y ataques contra transportistas. Además, refirió el funcionario federal, “sería el séptimo detenido relacionado con la célula que atacó a nuestros compañeros en octubre de 2025 mientras los agentes federales realizaban operativos para detener extorsionadores”. Dio cuenta de que un presunto sicario murió durante las acciones operativas y que en éstas se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga y una camioneta. También agradeció a la gobernadora Evelyn Salgado por su apoyo para fortalecer las acciones de coordinación en seguridad. Ahí el dato.