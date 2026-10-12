Sabormex actualiza su infraestructura tecnológica

La administración de una empresa de alimentos con distintas marcas y líneas de negocio también depende de los sistemas que concentran sus procesos operativos. Ése es el frente que anda presumiendo y está atendiendo Sabormex con la migración de su plataforma empresarial a SAP Cloud ERP Private sobre IBM Cloud, proyecto en el que participan SAP, IBM y Celeritech.

Fundada en 1964, la compañía tiene presencia en el mercado mexicano con Café Legal, Café Oro, Café Garat, Frijoles La Sierra y Clemente Jacques, además de las cafeterías Tierra Garat. La actualización busca mantener sus sistemas empresariales en una infraestructura de nube privada, con atención a la disponibilidad, la seguridad y la continuidad de las operaciones. No se dio a conocer el monto destinado al proyecto, los plazos de implementación ni los ahorros que podría generar, por lo que aún no es posible dimensionar su impacto financiero para la empresa.

La solución combina el sistema empresarial de SAP con la infraestructura de IBM Cloud y Power Virtual Server, mientras Celeritech participa en la integración. IBM refiere que más de 10,000 clientes de SAP utilizan IBM Power para ejecutar sus sistemas y estima que mantener una arquitectura consistente puede mejorar entre 15 y 25 por ciento los tiempos de migración de SAP S/4HANA frente a un cambio de infraestructura de Power a x86. La cifra es una estimación general de IBM, no un resultado confirmado para Sabormex. La compañía también prevé la posibilidad de incorporar automatización, analítica e Inteligencia Artificial, sin detallar aplicaciones concretas. El proyecto se inscribe en un mercado global en el que las empresas destinan recursos a actualizar sus sistemas de gestión y trasladar cargas de trabajo a la nube. En México, como en otros mercados, la decisión implica equilibrar los costos de modernización con la continuidad operativa y los beneficios que puedan obtenerse en la administración del negocio. Para conocer el alcance de la operación de Sabormex, quedará pendiente saber cuánto invirtió y qué resultados obtuvo tras la migración.

TE RECOMENDAMOS: LA MALETA DEL CINE Un círculo infinito

Iniciativa Responsable. Palladium Cares, la iniciativa de responsabilidad social de Palladium Hotel Group, cumple tres años a nivel global. En Quintana Roo, el Centro Palladium Cares, Capacitación y Atención Familiar, ubicado en Ciudad Mujeres, cumplió dos años de operación con cursos de formación técnica y talleres de autoempleo dirigidos a la población local. Durante el último año, el centro atendió a más de 3 mil personas. Más de 500 recibieron capacitación en oficios como electricidad, plomería, carpintería, instalación de aires acondicionados y ayudante de cocina, mientras que más de 600 participaron en actividades de desarrollo humano y emprendimiento. El programa contempla más de 15 cursos técnicos y más de 20 talleres de autoempleo, incluidos los de repostería y manualidades.

Agro Mujer. La participación de las mujeres en la industria agroalimentaria será el eje de la primera edición del Foro Económico Internacional Mujer Agro (FEIMA), que se realizará el jueves 15 de octubre de 2026 en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Con más de 50 panelistas, el encuentro busca abrir un espacio de análisis e intercambio de conocimientos sobre la presencia femenina en una actividad estratégica para la producción y el suministro de alimentos, así como su participación en el desarrollo económico del sector. La organización plantea el foro como una iniciativa inédita en México por la presencia de mujeres al frente de conferencias y paneles especializados, con la intención de ampliar la discusión sobre inclusión y liderazgo femenino en la industria agroalimentaria nacional e internacional.

Voz en Off. Bien por Starbucks México de Alsea. Cerrar una cafetería después de 11 años de operaciones puede ser una decisión difícil, pero si los números dejaron de justificar su permanencia, mantenerla abierta sólo por su trayectoria sería prolongar un problema financiero. La caída del turismo, el sargazo y la menor actividad comercial en Tulum evidencian las presiones que enfrentan los negocios en esa zona. Las empresas tienen que evaluar sus costos, ajustar su operación y reconocer cuando un establecimiento dejó de ser rentable. Lo que queda claro es no confundir permanencia con éxito ni antigüedad con rentabilidad. Starbucks tomó una decisión empresarial y se aplaude, enseñanza para otros empresarios…