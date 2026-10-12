Un círculo infinito

Javier Solórzano Casarín │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Milcho Manchevski (1959, Skopje, Macedonia, Yugoslavia) es autor de uno de los grandes debuts del cine contemporáneo. La cinta Antes de la lluvia (1994) cautivó al mundo entero con un lenguaje narrativo tanto sublime como desgarrador. Los personajes, la historia y la temática sociopolítica invocan a una experiencia fílmica que se vive con el alma.

Antes de la lluvia no sólo nos introdujo al talento excepcional de Manchevski, también nos obsequió la llegada de unos de los grandes actores internacionales del cine, Rade Šerbedžija —excepcional intérprete de filmes como Ojos bien cerrados, Snatch, El americano, Memorias fugitivas, Misión imposible 2, Batman inicia, entre muchas otras—, y es la primera película filmada en Macedonia del Norte, poco tiempo después de su independencia.

La República de Macedonia del Norte es un país en el suroeste de Europa, ubicado en la península de las Balcanes. Es frontera con Serbia, Kosovo, Bulgaria, Grecia y Albania.

El país surgió en 1991 después de que la antigua República Socialista de Macedonia, parte constituyente de la República Federal Socialista de Yugoslavia, declarara su independencia con el nombre de “República de Macedonia”.

En el año de 146 a.C, los romanos establecieron la provincia de Macedonia. En 1918 formó parte de los reinos serbios, eslovenos y croatas. Subsecuentemente también fue parte del Reino de Yugoslavia, durante la II Guerra Mundial. Logró su independencia en el año de 1991. Una nación que desde su origen ha vivido conflictos armados en muchas vertientes: colonización, invasiones y sangrientas guerras civiles.

En la cinta de Manchevski, los estragos de la guerra civil marcan profundamente a la trama y a sus personajes. El conflicto entre los cristianos ortodoxos de Macedonia y los musulmanes de Albania es plasmado con una lúcida inteligencia emocional sin precedentes.

Relatada en tres historias interconectadas: Kiril (Grégoire Colin), un joven monje macedonio quien vive en un voto de silencio protege a Zamira (Labina Mitevska), una joven albanesa musulmana perseguida por los aldeanos cristianos quienes la acusan de haber matado a un macedonio.

Anne (Katrin Cartlidge), una editora de imágenes británica, se encuentra atrapada entre su matrimonio con Nick y su apasionada relación con Aleksandur (Šerbedžija), un fotógrafo de guerra macedonio ganador del Premio Pulitzer, desilusionado con la guerra y la violencia.

Aleksandur se va de Londres y después de muchos años regresa a su país natal de Macedonia. Lucha por superar los profundos odios étnicos, y por proteger a Zamira de su propia familia y de los clanes hostiles.

Antes de la lluvia tiene pasajes de innegable ternura y belleza, al igual que instantes de absoluta violencia. Es una obra cinematográfica que merece nuestra atención, mirada y empatía.

La superlativa voz autoral de Manchevski, la fotografía de Manuel Teran, la extraordinaria música de la banda Anastasia (originaria de Macedonia) y las actuaciones, especialmente la de Šerbedžija, forman una pieza de arte para la posterioridad.

Antes de la lluvia es el soliloquio de una nación entera sobre la injusticia, la crueldad, la bondad y el amor.

Disponible en YouTube.