Grupo Televisa y Fintech Holding toman AT&T México

Aunque de manera muy discreta nos aseguran que el interés de Grupo Televisa por AT&T se mantuvo todo este año tras una pausa en las negociaciones en el primer trimestre de 2026.

Debe reconocerse a los periodistas de El Economista el haber anunciado la semana pasada que las negociaciones se habían reanudado… para concretarse ayer el acuerdo con que el consorcio a cargo de Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, en sociedad con Fintech Holdings de David Martínez, adquieren en 2 mil mdd el conjunto de la operación en México de la empresa de comunicación móvil que ha conducido Mónica Aspe. Se comenta que la oferta inicial fue de 3 mil mdd, pero ante la pérdida de mercado ante Bait, la oferta se redujo en una tercera parte.

Pero la compra modifica la estructura del mercado de celular, aplicaciones e Inteligencia Artificial móvil en nuestro país. En participaciones iguales entre Grupo Televisa y Fintech Holdings, la compra de la infraestructura de AT&T — en la que se invirtieron unos 12 mil millones de dólares — y una base de clientes de 23.4 millones de usuarios, da paso a que los contenidos de la mayor productora de programas en español del mundo tengan salida en plataformas móviles en paquetes de servicio que sean capaces de competir con Telcel de Carlos Slim.

La calidad de acceso a la red del operador preponderante, sin lugar a dudas, será un terreno en que los nuevos propietarios de AT&T México usarán toda su capacidad de gestión ante la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de José Peña Merino, pero en especial ante la USTR que encabeza Jamieson Greer.

Y en el terreno del mercadeo, un reto primordial será el de igualar y eventualmente superar las técnicas de promoción y venta que ha afinado excepcionalmente América Móvil que, ahora con el cambio de escenario competitivo, tendrá argumentos fuertes para solicitar se les autorice ofrecer televisión restringida.

De mientras, la marca AT&T, que lidera globalmente John Stankey, seguirá como baluarte comercial para los nuevos propietarios en México. Y ya vendrá un proceso de transición para la entrada de un nuevo equipo directivo.

El Papa en México. Poco faltó para que León XIV decidiera visitar nuestro país este 2026; pero las diferencias que el Papa mostrara a la guerra de Estados Unidos contra Irán, así como las respectivas e irascibles respuestas de Donald Trump contra los dichos del jefe de Estado Vaticano, llevaron a un repliegue táctico a la diplomacia en espera de un mejor momento, dada la renegociación comercial y de inversión con el vecino del norte. Prudentemente, el Papa y la diplomacia mexicana optaron por un repliegue... el cual llegó a su fin y se trabaja para que el vicario de Cristo visite México en 2027. No es un asunto religioso, ornamental ni mucho menos. Las creencias, la fe de las personas, han sabido moldear decisiones gubernamentales e institucionales que perduran por generaciones y marcan el desarrollo de naciones enteras. Las visitas papales a México, tanto de Juan Pablo II —cinco en total— la de Benedicto XVI y Francisco, no son la excepción: desde el final de la Guerra Fría hasta momentos de crisis humanitarias y sociales donde la fe de millones de personas.

La disputa de principios de Trump sobre León XIV por no apoyar la guerra en Irán fue el centro de la controversia global en ese momento. En abril de este año el Gobierno mexicano ya había extendido la invitación al Vaticano, pero la prudencia diplomática llevó a esperar un mejor momento y no alterar lo que para México ya es una cada vez más compleja negociación con el Departamento de Comercio que encabeza Howard Lutnick.

Así, al negarse León XIV para avalar esa guerra, la embajada de México en el Vaticano, Trump endureció su critica al prelado. Para evitar que ello fuera una controversia adicional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Roberto Velasco, optó por la pausa. Sin embargo, la invitación sigue en pie. Y si nada se interfiere, León XIV reiterará su intención de visitar por primera vez México el año próximo. El hecho de que haya salido bien librado de una operación de cáncer de pulmón esta semana es un buen vaticinio para que esa visita a México se haga realidad…, eso sí, después de las elecciones intermedias del 2027, pues el Vaticano suele tomar distancia de los sucesos electorales de los países que visitará el pontífice.

Anulan falsificación de uniformes militares.Desde hace más de una década, la firma textil especializada Protactic, que dirige Santiago Martí, provee a las Fuerzas Armadas uniformes con un sistema integral de seguridad y trazabilidad que permite identificar, controlar y dar seguimiento a cada prenda, desde su fabricación hasta su asignación a personal autorizado.

El sistema, respaldado por tecnología patentada en Estados Unidos, vincula cada uniforme con el elemento asignado mediante su huella digital, a través de AFIS (Automated Fingerprint Identification System). Con ello, la trazabilidad física y digital se mantiene durante toda la cadena de suministro mediante códigos de alta seguridad.

La plataforma opera en tiempo real con los sistemas institucionales de Recursos Humanos y Gestión, cuenta con una base de datos nacional disponible 24/7 y dispone de 45 equipos de asignación distribuidos en el país. Además, permite optimizar el control de inventarios, reducir los traslados entre almacenes y disminuir los costos y riesgos asociados con el almacenamiento y la distribución.

Antes de su implementación, se registraba la presencia de entre 400 y 500 prendas oficiales cada año vinculadas con la delincuencia organizada. Desde la implementación de este sistema, no se ha registrado ningún caso de falsificación de prendas oficiales tanto de la Marina al mando del Almirante Raymundo Morales, ni de la Defensa al mando del General Ricardo Trevilla.