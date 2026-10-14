Megamarcha del personal del IMSS

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Las legítimas demandas del personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social y salariales de su personal, reconocidas por la Presidenta Claudia Sheinbaum, con la orden al director general, Zoé Robledo, y al secretario del Trabajo, Marath Bolaños, de resolverlas, motivaron una megamarcha en la Ciudad de México y en otras partes al interior de la República, en víspera de la consulta sindical, hoy, del ofrecimiento de incremento salarial de 2.9 por ciento y 3.9 en prestaciones que los trabajadores rechazan.

Miles de ellos iniciaron su caminata desde el Centro Médico Siglo XXI rumbo al edificio sede de la institución en Paseo de la Reforma, en la que portaban mantas de sus demandas laborales y por la carencia de insumos médicos y medicinas que el personal reclama y cuyos efectos padecen decenas de miles de familias, por lo que habrá que esperar la reunión de hoy.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

Por más explicaciones de autoridades estatales y federales, la captura y liberación inmediata de José David Vergara, uno de los líderes del grupo criminal Pueblos Unidos en el municipio morelense de Totolapan, para evitar una confrontación y proteger la vida de los habitantes de ese lugar, recordó lo ocurrido el sexenio pasado.

Uno, el “culiacanazo” del 17 de octubre de 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó dejar en libertad a Ovidio Guzmán, ya detenido, para frenar la violencia que originó en las calles de la capital de Sinaloa, con amenazas de ejecutar a civiles y sus familias y hasta algunos mandos militares.

Otro, la política de “abrazos, no balazos” del exmandatario, que en el transcurso de lo que va de este sexenio pareció haber quedado atrás y que propiciara que los cárteles de la droga se multiplicaran y llegaran a controlar no sólo comunidades y municipios lejanos, sino acrecentar niveles de violencia como en varias entidades que ojalá no esté de vuelta.

En su mañanera de ayer, el Gobierno federal, al igual que autoridades estatales de Morelos, justificaron esa decisión para evitar que los habitantes de Totolapan estuvieran en riesgo.

El secretario de Seguridad volvió a comparecer ayer, también en privado ante la Junta de Coordinación Política del Senado, como en la Cámara de Diputados, después de la cual volvió a ofrecer una conferencia en la que preguntas y respuestas, similares a las habidas en San Lázaro, y la reiteración de mantener operativos en Sinaloa.

Preocupante anuncio en el Vaticano, tras la intervención quirúrgica al papa León XIV, al confirmarse que luego de serle extirpado un nódulo en un pulmón, le diagnosticaron cáncer.