Oscuridad en Manchester

Hablar de Manchester es hablar de la Revolución Industrial o de la cuna musical de bandas emblemáticas del rock como Oasis, The Smiths, Joy División, Bee Gees, entre otras. Pero Manchester tampoco podría entenderse sin la pasión que genera dos de los clubes más icónicos del futbol inglés: Manchester United y el Manchester City. Uno de los clásicos del mundo, en donde quedaba clara la división entre la clase alta, los nobles, el equipo de los títulos nobiliarios, el United. Mientras que el City representaba a la clase obrera, un equipo que hasta 2011 sólo contaba con dos campeonatos en Inglaterra. Hoy, ambos clubes atraviesan momentos de osscuridad.

Uno en una crisis deportiva que no parece tener fin desde que su guía, sir Alex Ferguson, se marchó, pareciera que toda la grandeza del equipo se la llevo el técnico escocés en sus maletas. Los Red Devils marchan en la posición 13 de la Premier y apenas ayer cayeron ante el Atlético de Madrid en el debut como locales en la Champions League. Por otro lado, los Citizens marchan líderes en el campeonato inglés, pero ahora enfrentan el partido más decisivo en la historia del club y que podría sentar un precedente para todo el futbol europeo.

Todo esto, porque la comisión creada para investigar más de 100 infracciones financieras contra el Manchester City encontró culpable al club. Esta situación ha puesto en tela de duda las victorias recientes y los múltiples títulos que la organización le ha mostrado al mundo con orgullo. Es más, la Premier League presumía el músculo de sus clubes que dominaban el futbol europeo tanto en la cancha como a nivel de marca global. Desde hace ya muchos años, el fanático al futbol entiende que la mejor liga del planeta es la inglesa. Estoy seguro.

Ahora viene lo más interesante del caso: las consecuencias. Si el Manchester City pierde la apelación, el castigo tendrá que estar a la altura de las infracciones acreditadas. Prohibición en los mercados de fichajes, resta de puntos durante campañas consecutivas que alejen al club de jugar Champions, incluso muchos consideran que deberían anularse los títulos obtenidos en las temporadas en donde se identifican las infracciones a las normas financieras. Lo más grave sería la expulsión del club de la Premier League y su descenso automático a divisiones inferiores.

El Manchester City construyó un equipo capaz de dominar Inglaterra y conquistar Europa. Ahora enfrenta una prueba distinta, una que no se resuelve con presión alta, posesión de balón ni goles de Erling Haaland. La verdadera prueba será demostrar la grandeza del club fuera de la cancha y que su honorabilidad quede intacta después de este escándalo.

Hoy el Manchester City enfrenta al PSG, otro de los clubes que tuvo que invertir miles de millones para conquistar la gloria europea, los famosos “Clubes Estado” y que desde hace tiempo se percibían como una amenaza al futbol como se conocía. En la tribuna estará presente Pep Guardiola, quien ha manifestado su apoyo al club y por ese motivo estará presente alentando al equipo desde la grada, como cualquier hincha más.

Culpables o inocentes, clubes multimillonarios se mantienen atentos a una resolución que puede ser histórica para el futbol.