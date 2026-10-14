Precios (3/3)

Estoy analizando, para lo que va del año, el comportamiento de cuatro precios: del dólar, del crédito, de las acciones y del petróleo. En el anterior Pesos y Contrapesos analicé tipo de cambio y la tasa de interés. Ahora acciones y petróleo.

Comienzo por el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), de la Bolsa Mexicana de Valores, el principal índice bursátil del país, que mide la evolución de los precios de las acciones de las 35 empresas más grandes, líquidas y representativas, que cotizan en la bolsa de valores.

Iniciamos el año, el viernes 2 de enero, con el IPC en 64,141.36 unidades. El miércoles 11 de febrero, en 71,601.35 puntos, se alcanzó el máximo anual que también fue el máximo histórico. El IPC ganó 7,459.99 puntos, el 11.63%. Fue el viernes 18 de septiembre cuando, hasta el momento, se alcanzó el mínimo anual, en 63,375.93 unidades, una pérdida, en lo que iba del año, de 765.43 puntos, el 1.19%, y de 8,225.42 con relación al máximo anual, el 11.48%. El pasado viernes 9 de octubre el IPC cerró en 66,079.23 unidades, con una ganancia, en lo que iba del año, de 1,937.87 puntos, el 3.02%, y una pérdida, con relación al máximo anual, de 5,522.12 unidades, el 7.71%.

Hasta el momento, en materia bursátil, ¿cómo ha sido el 2026? ¿Bueno o malo? Todo depende del momento en el cual se compraron acciones y del momento en el cual se vendieron. Si los precios bajan, es el momento de comprar, no de vender, lo cual presionará los precios al alza (autorregulación del mercado). Si suben, es el momento de vender, no de comprar, lo cual presionará los precios a la baja (nuevamente, autorregulación del mercado). Todo lo anterior teniendo en cuenta que, a mediano y largo plazo, el comportamiento del IPC es alcista. Botón de muestra, para los últimos 10 años: en 2016 ganó 6.20%; en 2017 ganó 8.13%; en 2018 perdió 15.63%; en 2019 ganó 4.45%; en 2020 ganó 1.21%; en 2021 ganó 20.89%; en 2022 perdió 9.03%; en 2023 ganó 18.41%; en 2024 perdió 13.72%; en 2025 ganó 29.80%. Ganancia acumulada de 2016 a 2025, 49.63%, en términos nominales. En términos reales, descontada la inflación, fue menos 11.02%.

Por último, el precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación (Maya, pesado; Istmo, ligero/mediano; Olmeca, superligero; Zapoteco, ligero).

Comenzamos el año, lunes 5 de enero, con un precio de 53.58 dólares el barril (159 litros), que bajó a 51.64 el miércoles 7 de enero, siendo hasta el momento el mínimo anual. Fue el lunes 4 de mayo cuando se logró el máximo anual, 110.78 dólares el barril, 57.20 más que al inicio del año, el 106.76%, y 59.14 más que el mínimo anual, el 114.52%. El viernes 9 de octubre el precio fue 94.72 dólares, 41.14 más que al inicio del año, el 76.78%, y 16.06 menos que el máximo anual, el 14.50%.

Hasta el pasado viernes 9 el precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación promedió 82.65 dólares el barril. Un año antes, hasta el viernes 10 de octubre de 2025, el promedio fue 60.73 dólares. El precio promedio aumentó 21.92 dólares, el 36.09%. Hay que tener en cuenta que el Presupuesto de Egresos de la Federación se calculó considerando un precio promedio de 54.90 dólares. Hasta el pasado viernes fue 27.75 dólares mayor, el 50.55%.

En lo que va del año, del 5 de enero al 9 de octubre, el precio del dólar aumentó 2.31%. La tasa de interés bajó 13.49%. La bolsa de valores ganó 2.82%. El precio del petróleo subió 76.65%.