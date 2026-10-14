Sicofantes opositores y el “predialazo”

Salvador Guerrero Chiprés*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Arranca el tercer año de gobierno y, tomando ventaja de errores de redacción o de cálculo político en algunos legisladores o legisladoras, la oposición anhela desesperadamente y a dentelladas colocar a los gobiernos del obradorismo en condición de arrinconamiento.

Entre los temas, la presunta y falsa intención depredatoria contra el ahorro y su materialización en la propiedad familiar. Este martes estaban siendo disipadas, todavía, las versiones al respecto, en la víspera del Segundo Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Durante tres días, la oposición ocupó un segmento de la opinión pública y medró desde su intento de reactivación de la falsa noción de autoridades, buscando dañar patrimonio, esfuerzo e ingreso a través de un depredador aumento del predial.

No existen ningunas reformas fiscales confiscatorias. Y si a la oposición le convenía, no importaba faltar a la verdad. El miedo respecto de daños al ahorro patrimonial fue el objetivo.

Sistemáticamente, fue detonada la difusión de un supuesto “predialazo” derivado de la discusión del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), con la omisión deliberada de la naturaleza jurídica de la planeación metropolitana —ejercicio carente de facultades tributarias o recaudatorias—.

Como Brugada, también la Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró con precisión técnica el alcance de la propuesta para reformar la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. “Es para un esquema de ley general donde todos los municipios puedan avanzar en su catastro, indispensable para la regularización territorial”. Y José Iracheta, subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda de la Sedatu, recordó —en un foro de Coparmex CDMX sobre vivienda— el debate abierto respecto al POZMVM para precisar lo necesario.

En ese mismo espacio comenté la tentación de algunos sectores del espectro político de generar falsamente una amenaza de aumento al predial, para conectar con las y los propietarios quienes somos más del 50 por ciento en la CDMX según el Inegi.

Brugada contra las suspicacias: “Seré breve: la Ciudad de México no va a aumentar el impuesto predial. Que quede muy claro, no se dejen engañar”. Y de todas maneras… siguieron, columnistas del régimen previo al 2018 incluidos en la demagogia para acicatear coraje y reprobación.

La discusión, como apuntó Jorge Gordon, presidente de la Canadevi Valle de México, está en la oportunidad de corregir para contar con herramientas claras y legítimas “no políticas”.

En Las Aves o Los Acarnienses, Aristófanes introduce la noción de los sicofantes, calumniadores y chantajistas que amenazan a los ricos, ahora digamos hasta a los clasemedieros como nosotros, todas y todos, a quienes se atemoriza con la confiscación de la propiedad o del ingreso. Que la verdad se imponga a la posverdad también en 2027.