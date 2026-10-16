Estabilizar la economía (2/3)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Para algunos economistas los ciclos económicos son un misterio, cuyas causas todavía no se conocen, razón por lo cual todavía no se pueden evitar. Para eliminar un efecto hay que eliminar su causa, para lo cual hay que conocerla. Si no se conoce no hay manera de eliminarlo. ¿No sabemos cuál es la causa del ciclo económico?

¿Qué es un ciclo económico? La sucesión temporal, en materia de producción de bienes y servicios para el consumo final, el Producto Interno Bruto, PIB, de: crecimiento, mayor crecimiento, menor crecimiento, crecimiento cero, decrecimiento, mayor decrecimiento, menor decrecimiento, decrecimiento cero, crecimiento, y el ciclo se repite. Lo normal son los ciclos económicos, que pueden agravarse por choques imprevistos, como lo fue, en 2020, la pandemia de COVID.

En lo que va del siglo XXI, de 2001 a 2025, fue en 2020 (efecto recesivo de la pandemia del COVID), cuando se alcanzó el mayor decrecimiento del PIB, 8.55%, y fue en 2021 (efecto rebote de la pandemia del COVID), cuando se alcanzó el mayor crecimiento, 7.00%. Entre 2001 y 2025 el crecimiento promedio anual de la economía, que se mide por el comportamiento del PIB, fue 1.54%.

Anterior al episodio recesivo y de rebote del 2020 y 2021, tuvimos el de 2009 y 2010, cuya principal causa fue la Gran Recesión (crisis financiera global efecto de la quiebra del banco Lehman Brothers, consecuencia de la crisis de las hipotecas subprime), recesión que se agravó por la pandemia de Influenza A (H1N1). En 2009 la economía decreció 6.05% (efecto recesivo), y creció 5.00% en 2010 (efecto rebote).

Se trató de dos choques imprevistos que magnificaron el ciclo económico: decrecimiento y crecimiento más pronunciados de lo normal. Sin contar 2009 (decrecimiento del 6.05%), y 2020 (decrecimiento del 8.55%), los dos años de decrecimiento excepcional, el decrecimiento promedio anual fue 0.29%. Y sin considerar 2010 (crecimiento del 5.00%), y 2021 (crecimiento del 7.00%), los dos años de crecimiento inusitado, el crecimiento promedio anual fue 2.34%.

Sin contar los años excepcionales (2009 y 2010, 2020 y 2021), en los que se presentaron choques imprevistos que magnificaron el ciclo económico, el ciclo de la economía mexicana, en lo que va del siglo, ha oscilado, entre un crecimiento máximo del 4.83% en 2006 y un máximo decrecimiento del 0.40% en 2019.

Los ciclos económicos (crecimiento, mayor crecimiento, menor crecimiento, crecimiento cero, decrecimiento, mayor decrecimiento, menor decrecimiento, decrecimiento cero, crecimiento, y va de nuevo), son una constante que llama la atención de los economistas, lo cual ha llevado a algunos, como son los más recientes premios Nobel, Robert E. Hall y Michael Woodford, a buscar la manera, si no de eliminarlos, sí de suavizarlos, sobre todo en su fase negativa, la del decrecimiento. Las fases del ciclo económico deben verse de manera distinta: una debe ser la manera de ver la fase positiva, crecimiento, y otra la forma de contemplar la etapa negativa, decrecimiento.

¿Por qué son malos los ciclos económicos? ¿Pueden los gobiernos, por medio de las políticas fiscal y monetaria, suavizarlos y estabilizar la economía? ¿Qué hay que entender por estabilizar la economía?

(Esta serie estaba planeada para dos entregas que, ¡me comí el espacio!, extiendo a tres).

Continuará.