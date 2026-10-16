Ordenan instalar mesa de diálogo

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Confirmado el rechazo del personal del IMSS al incremento salarial ofrecido, tras concluir la consulta nacional, como se anticipara, la Presidenta Claudia Sheinbaum ordenó al director general, Zoé Robledo, instalar una mesa de diálogo con la dirigencia sindical para analizar una mejor propuesta salarial “en el marco de lo posible” y también en las condiciones de trabajo de quienes exigen 10 por ciento, no de 2.9 y 3.9 en prestaciones, que les ofrecieran.

Habrá que ver si ese “ejercicio democrático de consulta, para escuchar y tomar en cuenta” la opinión de trabajadores y jubilados de esa institución a la que se refirió el funcionario se cumple, porque, de lo contrario, la movilización, como la de quienes laboran en las instituciones de salud esta semana y tomaron las calles, estaría en riesgo de repetirse.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

Con sus habituales elogios a la Presidenta Sheinbaum por delante —“es una gran mujer, una mujer maravillosa”— su homólogo estadounidense, Donald Trump, volvió a lamentar que los cárteles del narcotráfico tienen el control de México y presumió que su país ha golpeado muy duro a los cárteles, “pero, seamos honestos, ellos no son capaces de hacerlo y ya se lo dije a ella”.

Eso coincide con lo que ha ocurrido esta semana y las anteriores en algunas entidades en las que, a pesar de operativos del Gabinete de Seguridad y de las Fuerzas Militares, han arreciado frente a la violencia de grupos criminales en Morelos, Guanajuato y Sinaloa y el frecuente arresto de los llamados “generadores de violencia” que siguen siendo muchos.

Por otra parte, ayer en su mañanera, la mandataria rechazó que el incremento al Derecho de No Residente, que aprobó la Cámara de Diputados para el próximo año, vaya a afectar la competitividad turística, como lo advierte el empresariado hotelero, que ya en el transcurso del presente comprobaron el descenso del número de visitantes en destinos del país.

Al mismo tiempo, en su conferencia mañanera, la Presidenta reveló que en las reuniones que ha sostenido con empresarios, éstos le han pedido detener los aumentos salariales, a los que ha respondido que su gobierno no sólo mantendrá la recuperación del ingreso de los trabajadores y negociará un nuevo incremento el próximo año.

Por cierto, diputados del PAN, encabezados por el líder de su bancada, Federico Döring, acusaron que, por sus vínculos políticos y electorales con el crimen organizado, Morena convirtió al estado de Morelos en “el nuevo Sinaloa” del país.

Lo que va de ayer a hoy: las “benditas redes” del lopezobradorismo se han vuelto “malditas”, igual que aquél de “prohibido prohibir”.