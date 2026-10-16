¿Se salva la Riviera Maya el próximo invierno?

La respuesta sencilla —conforme a los datos disponibles de búsquedas de viajes, reservaciones aéreas, conversación digital y entorno macroeconómico— es que sí, que el sector turístico de la Riviera Maya bien puede tener un respiro este otoño e inicio del invierno luego del peor periodo de verano del que tengan memoria los hoteleros que representa Toni Chaves, pero ello no es garantía que la mejoría cimentará un proceso de mediano plazo ya que persisten problemas estructurales y de competencia para viajes nacionales e internacionales.

La metodología ofrecida por STARC (Sustainable Tourism Research Center) que dirige Francisco Madrid permite una lectura anticipada del comportamiento de los principales mercados emisores; es decir, EU, Canadá, así como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Un factor en contra y nada menor que revela el reciente estudio Sentimental Travel Index hacia el Caribe Mexicano 2026 es la reducción de la oferta de asientos de avión para esta temporada por parte de las aerolíneas estadounidenses: una reducción de más de 435 mil asientos (-12.8%) y una baja de 2,600 vuelos (-13.3%) significan una reducción masiva de la oferta global y que impulsa aumentos de precios por menor oferta. Entre la quiebra de Spirit, que encabeza Dave Davis, y los ajustes en las rutas de American Airlines, que comanda Robert Isom, suman casi la mitad de la reducción de oferta de vuelos al Caribe Mexicano.

Chiripa para AFAC, mayor demanda de vuelos de EU. Esta situación bien puede ser la razón por la cual la Agencia Federal de Aviación Civil que encabeza el General Emilio Avendaño conservó de pura chiripa la Categoría 1 para la autoridad aérea mexicana, pero con 21 fuertes observaciones por parte de la Federal Administration Aviation (FAA) que deben resolverse en diciembre próximo so pena de una degradación en febrero próximo. Vaya, la FAA, de Bryan Bedford, muy probablemente evaluó el impacto negativo que tendría sobre los votantes un mayor estrangulamiento de la oferta de vuelos —una menor oferta de las aerolíneas mexicanas— para el Día de Acción de Gracias, el Black Friday e inicio de diciembre.

Y es que entre los hallazgos de STARC, lo más relevante es que se mantiene en el área positiva el sentimiento de los viajeros del sur de Estados Unidos (84 puntos de 100), dada la desaparición estacional del sargazo y la fortaleza económica en Texas que permite absorber el aumento del costo de boletos... y ahora con la depreciación del peso frente al dólar, el Caribe mexicano luce más competitivo en instalaciones premium. El medio oeste (78.5 puntos) se encuentra en la franja de resiliencia debido al encarecimiento de las tarifas aéreas y menos vuelos directos a Cancún y Tulum; sin embargo la búsqueda de lugares cálidos ante la temporada invernal juega en favor de México.

Las regiones este y oeste son las que se mantienen con los menores niveles de intención y cerca de la zona de fricción negativa de 70 puntos o menos (Nueva York, Los Ángeles en específico, con 72 y 75 puntos) por la reducción de la oferta aérea con mayores precios dinámicos que reducen la proyección de tiempos de estancia.

Pero el mercado canadiense se mantiene favorable, incluso optimista en la región este (86 puntos) por la abundancia de vuelos, la fuerte confianza del consumidor, así como la huida del frío son favorables; no tanto en la región oeste (79 puntos), pues debido al mayor poder adquisitivo la competencia directa es Hawái y Puerto, Los Cabos y Puerto Vallarta.

Vacaciones invernales e inseguridad. En el caso de México, pese al estancamiento en el número de asientos totales disponibles y la disminución de 15,244 vuelos (-4.1%), el estudio muestra un sentimiento positivo en la CDMX (81puntos) en especial por las ofertas hacia Cancún desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que dirige el General Isidoro Pastor, mientras que el mercado está exultante en Monterrey (89 puntos) con vista a las fiestas decembrinas, pero no así Guadalajara (75 puntos) por el costo logístico y las preferencias por Nuevo Vallarta y la Riviera Nayarita. Vale la pena mencionar que Viva Aerobus, de Roberto Alcántara, es la que ha elevado la oferta de asientos para la temporada de otoño-invierno.

El Caribe Mexicano tiene pues, una buena oportunidad…, pero como todo el país enfrenta serios problemas: el último lugar en seguridad, el número 80 de 110 en recursos humanos y mercado laboral y 79 en infraestructura terrestre y portuaria conforme al Índice de Desarrollo Turístico 2026 del World Economic Forum.

BlackPLD, por encima de la justicia. La plataforma digital que, supuestamente, apoya a las organizaciones financieras y personas que dan fe pública (notarios y corredores) en las acciones de la prevención de lavado de dinero acumula un creciente número de personas físicas y morales por su “ranking de riesgos” que imputa a partir de fuentes no oficiales posibles responsabilidades por incumplimiento de empresas con actividades vulnerables en el cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Es decir que a partir de “oídas” en fuentes no oficiales, la plataforma, cuya creación se le adjudica a Carlos Ortiz Pacheco, ha generado descrédito y complicaciones regulatorias con afectaciones patrimoniales.

No tienen una dirección ni teléfono en México, no contestan los correos electrónicos de los afectados. En otras palabras, BlackPLD suele proceder cual tribunal inquisitorial ante el cual no hay defensa.