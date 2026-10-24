Terminar con   la Modalidad 40 en el IMSS, asusta a mucha gente

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la Modalidad 40 del IMSS, no desaparecerá y que las medidas aprobadas por el Consejo Técnico del organismo tienen como objetivo evitar fraudes y abusos en este esquema de pensiones. Ya se no cometerá esos exesos de gente que cobraba un salario minimo, terminaba con un pensión de miles de pesos.

Durate su conferencia mañanera, la mandataria explicó que se detectaron casos de personas que accedieron a esta modalidad sin cumplir con los requisitos establecidos, por lo que se decidió reforzar los mecanismos para evitar irregularidades.

No es nuevo que el IMSS traiga problemas financieros y que la bomba latente en que se había convertido hizo explosión.

La crisis financiera finalmente se conoció en el momento menos oportuno, pero que fue aprovechado para ventilarlo, aunque hay muchos otros sitios que se mantienen como bombas a punto de estallar.

El IMSS solamente es el preámbulo de lo que puede suceder en los próximos meses, con todo y que el gobierno mexicano se sabe es deficitario y continúa endeudándose.

Por lo que respecta al IMSS, el conflicto de los trabajadores y el empecinamiento de las autoridades para dejarlo crecer puso en el tapete de las discusiones un tema toral, las pensiones y la Modalidad 40, un sistema al que se acogían los trabajadores para tener una mejor pensión a la hora de jubilarse.

Ahora ese sistema ya no existirá y las pensiones se toparán, aunque hasta el momento no se sabe qué pasará con aquellos que vienen pagando dicha modalidad y si se les respetará cuando llegue el momento de jubilación y decidan pensionarse. Un motivo para que la llamada Cuarta Transformación sustente su repudio a todo lo que viene de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este organismo internacional elaboró un estudio denominado Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026 y en ese aparece otro indicador acerca de la regresión general del sistema de salud: entre el año 2000 y el 2021 disminuyó la esperanza de vida para las personas mayores de 60 años.

En efecto, en ese estudio, en el año 2000 las personas de la llamada segunda edad tenían la esperanza de vivir otros 20.6 años, los hombres y 23.7 las mujeres. Después de los fallidos intentos del actual régimen por crear un nuevo sistema de salud “como el de Dinamarca, la esperanza de vida se redujo a 20.2 años en el caso de los hombres y a sólo 16.8 años para las mujeres y eso que “llegamos todas” al poder.

Si la medición se reduce al aspecto de años de vida saludables, para las mujeres mayores de 60 años son un poco más de 15, pero para los hombres el margen se reduce a un poco más de 10 años.

El problema del envejecimiento de la población se generaliza en América Latina y el Caribea, advierte el estudio, que precisa: “el envejecimiento poblacional aumentará marcadamente la demanda de atención sanitaria y de atención de largo plazo. Se proyecta que la proporción de personas de 65 años o más en ALC casi se duplique, del 9,3% en 2023 al 18,1% en 2050, mientras que se proyecta que la proporción de personas de 80 años o más aumente del 1,8% al 4,9%.

“La región depende de aproximadamente 25 millones de cuidadores no remunerados en comparación con alrededor de 3 millones de cuidadores remunerados; mantener las razones de cuidado actuales requeriría alrededor de 60,5 millones de cuidadores no remunerados”.

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