El PT se raja y si aceptará hacer alianza con Morena

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Después de todos los jaloneos entre Morena y el PT, partido éste último que quiso vender carísimo su amor a los guindas en cuanto a las alianzas de cara a las elecciones del 2027, el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval anunció que lo más probable es que su partido sí haga una alianza con los morenistas y el PVEM, pero parcial y que por ende, la alianza total está descartada.

Específicamente el petista señaló: “Se vislumbra la posibilidad de que vayamos en coalición parcial, empieza a alejarse la posibilidad de que vaya en una coalición total, pero todavía está en el debate, en la discusión”

Quizás el partido cuyo eterno dirigente es Alberto Anaya, puso en la balanza cuánto podría perder si se atrevía a anunciar el desprendimiento de Morena y como que no le convino.

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Sin embargo, esto ya se veía venir, si nos atenemos que hace unas semanas, el PT asumió el papel de “cacha candidatos” que no fueron favorecidos en las misteriosas encuestas del partido guinda. El más famoso, el de Michoacán, donde los petistas van con el quasi eterno aspirante al gobierno del estado, el senador con licencia, Raúl Morón y faltan más espacios que tendrá el PT y que le servirán para medir qué tanta votación puede jalar razón por la cual, no descartan que en algunos estados pudieran ir con candidaturas propias.

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Con la novedad que el Partido del Trabajo de Alberto Anaya está construyendo su plan B si Morena no resuelve hacer una nueva encuesta en Michoacán, Zacatecas y Nuevo León.

Ya tienen visto, incluso comenzar a construir algunas candidaturas sin Morena, principalmente en las presidencias municipales.

Como dato ya trabajan en la candidatura para el municipio de Benito Juárez donde se ubica Cancún, ahí hay prácticamente un acuerdo con la diputada federal, Marybel Villegas la misma que al igual que Rafael Marín desnudaron las trampas que hicieron en las encuestas para favorecer al gobierno del estado al senador Eugenio Gino Segura.

Acusaron a Citlali Hernández de operar para favorecer al Partido Verde de Manuel Velasco esa candidatura.

En Zacatecas también quiere Alberto Anaya competir con la senadora Geovana Bañuelos y esa decisión sería fatal si la confirman para encaminar a la derrota de la candidata oficial de Morena, Verónica Díaz.

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Uno de los personajes principales de la historia política del México moderno, que contribuyó en gran forma a la transformación del país fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Alabado por unos criticado por otros, aglutinador de una izquierda que se mantenía dispersa y anquilosada, Cárdenas Solórzano no fue un líder que encendiera los mítines políticos, pero sí un político que atrajo millones de votantes a las urnas.

Heredero de un Presidente de la República que hasta la fecha es ampliamente reconocido por ser el nacionalizador del petróleo, Cuauhtémoc Cárdenas fue el iniciador de una corriente opositora que a finales de los años ochenta desembocó en una elección sumamente polémica que fue marcada para siempre por la “caída del sistema”.

Tres veces candidato presidencial, la primera encendió la esperanza de aquellos que no coincidían con el PRI de aquel entonces, que por diversas razones encontraron un espacio de opción política.

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Enésima visita del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a Sinaloa y la violencia sigue siendo el sello de identificación de esa entidad. parece ser que la estrategia no funciona y que el envío de cientos de elementos de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas es en vano… Finalmente, la Cámara de Diputados elegirá al próximo presidente consejero del INE entre el seis y siete de diciembre, aunque todavía no se define el género.

Ubaldodiazmartin@hotmail.com

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