Apapachan Tequileros a Marcelo Ebrard

Empresarios tequileros dieron un apapacho al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al entregarle la presea “El Sueño”, el máximo reconocimiento del sector, por su trayectoria en el servicio público y las gestiones para promover el tequila mexicano en los mercados internacionales. La ceremonia se realizó en Guadalajara y reunió a 66 empresas productoras que representan conjuntamente 80 por ciento de la producción nacional.

El encuentro también sirvió para abordar la apertura de nuevos mercados, particularmente India, un país que, por cierto, ha querido tener su propia bebida espirituosa parecida al tequila mexicano, pero además donde el tequila enfrenta un arancel de 150 por ciento. Y ya en temas coyunturales Ebrard sabe que las negociaciones con Estados Unidos en el asunto del T-MEC avanzan con su deseo para conseguir una reducción de la carga arancelaria, posiblemente en 2027. Hoy el Tequila mantiene acceso sin aranceles a Estados Unidos y Europa, por lo que la apertura del mercado indio representaría una nueva oportunidad comercial. Y tan es negocio todavía que Dwayne Johnson, Kendall Jenner, Michael Jordan, LeBron James, Mark Wahlberg, Matthew McConaughey, Camila Alves, Kevin Hart, Sammy Hagar, Guy Fieri, George Strait, Alex Pall, Drew Taggart, Adam Levine, Diego Osorio, Serena Williams, Derek Jeter, Dustin Johnson, Keegan Bradley, Michael Strahan y Dany Garcia son sólo algunos que tienen o han tenido invertidos millones de dólares en este negocio. En el encuentro de reconocimiento a Marcelo Ebrard Casaubón, participaron el presidente del gremio, Roberto Ciprés Cruces; el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo.

Llega Flying Tiger. Flying Tiger Copenhagen destinará cerca de 30 millones de dólares a su expansión en México durante los próximos cinco años, periodo en el que proyecta establecer una red de más de 100 tiendas. La cadena danesa inició operaciones en el Valle de México con cinco establecimientos programados para noviembre y contempla extender su presencia a otras ciudades. Su catálogo incluye artículos de decoración, cocina, papelería, juguetes, regalos y productos de uso cotidiano, con un modelo de precios accesibles y renovación constante de mercancía. El plan también considera fortalecer su infraestructura de distribución y desarrollar el comercio electrónico. La compañía tiene presencia en 45 países. En México ingresará a un segmento donde ya operan cadenas como Miniso, Mumuso, Yoyoso, Hema, Ale-Hop y la japonesa Daiso, que comercializan productos para el hogar, accesorios, belleza, papelería y artículos de temporada.

México Ama Levi’s. La competencia en el mercado de mezclilla en México no ha desplazado el posicionamiento de Levi Strauss, que mantiene al país como su segundo mercado más importante a nivel global, únicamente detrás de Estados Unidos. La compañía reportó un crecimiento de 10 por ciento en sus ingresos en Latinoamérica durante el tercer trimestre de 2026, respecto al mismo periodo de 2025, con México como uno de los motores de su desempeño regional. A escala global, sus ingresos trimestrales alcanzaron mil 610 millones de dólares, un incremento de 4 por ciento, mientras que en los primeros nueve meses del año acumularon 4 mil 914 millones de dólares, 9 por ciento más que en el mismo periodo de 2025. Las ventas por comercio electrónico también crecieron 10 por ciento trimestral, mientras que el canal directo al consumidor representó 45 por ciento de los ingresos totales. En México cuenta con cerca de 80 tiendas propias, además de comercialización mediante plataformas digitales y alianzas con cadenas departamentales como Liverpool. Su estrategia contempla nuevas aperturas físicas y mayores inversiones en canales digitales hacia 2030. La compañía también mantiene una estrategia publicitaria apoyada en figuras internacionales de la música, el entretenimiento y la moda. Entre sus colaboraciones recientes destacan Beyoncé, quien protagonizó la campaña “Reimagine”; la cantante colombiana-estadounidense Doechii y Rosé, integrante de BLACKPINK, junto con la modelo alemana Stefanie Giesinger, en la campaña “Behind Every Original”; además del cantante Shaboozey, quien participó en la campaña Icons de 2025.

Voz en Off. Schneider Electric realizará el próximo 11 de noviembre la cuarta edición de Innovation Day: Advancing Energy Tech México 2026, un encuentro que tendrá como sede Frontón México, en la Ciudad de México, y reunirá a representantes del sector público, empresarios y especialistas en tecnología para analizar los cambios que enfrenta la industria ante el crecimiento de la demanda energética, la Inteligencia Artificial y la digitalización. La jornada abordará temas como electrificación, automatización, eficiencia energética, centros de datos, infraestructura y ciberseguridad, mediante experiencias, aplicaciones tecnológicas y perspectivas de especialistas que permitirán a las empresas conocer herramientas para optimizar sus operaciones, administrar mejor el consumo de recursos y responder a las nuevas necesidades de sus sectores. El encuentro contará con modalidades presencial y virtual, ambas con registro previo, lo que permitirá ampliar la participación de profesionales y organizaciones interesados en conocer las tendencias y soluciones que están modificando la operación industrial. Entre los ponentes anunciados para Innovation Day: Advancing Energy Tech México 2026 figuran Luis D’Acosta, de Schneider Electric México y Centroamérica; Alejandro Jiménez, de NVIDIA México; Héctor Sánchez Madera, de Equinix México; Arturo Benavides, de Dell Technologies México; Ricardo Velázquez Lechuga, de ACCIONA; Ernesto Díaz, de Quintana Ingenieros; Kurt Honold Morales, secretario de Economía e Innovación de Baja California; Luis Eduardo Olivares Martínez, secretario de Economía de Coahuila; Javier Marroquín, secretario de Desarrollo Económico de Tlaxcala, y Maca Riva, conferencista especializada en finanzas, negocios y tecnología…