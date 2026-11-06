Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Esta semana el Papa León XIV recibió a Bob Dylan, ganador del Premio Nobel de Literatura en el Vaticano, como una especie de visita amistosa mientras el cantautor y poeta hace gira por Italia.

Fue ayer cuanod Bob Dylan ofreció el concierto en el Palazzo dello Sport de su gira Rough and Rowdy Ways Tour, así que pudiera verse como un momento perfecto previo a su encuentro con sus fans.

El reverente Bob Dylan apareció en una audiencia informal, y no exactamente por su vestimenta, sino también por la dinámica y duración de la audiencia con el Papa en donde este le obsequió un raosario y Dylan el libro de su autobiografía.

La manera en cómo fue vestido generó conversación, porque solemos ser testigos de que la mayoría de quienes acuden a una audiencia con el Papa cumplen con el protocolo de ir de manera formal e incluso la realeza sigue otros lineamientos exlusivos de ellos.

Bob Dylan amigo del Vaticano / Por Laura Garza / Enfoque manual ı Foto: Especial

Pero es que Dylan tampoco infringió tanto el protocolo, solo que decidió ponerse la capucha e inyectarle un poco de su estilo en la camisa, la corbata, el abrigo y por qué no un paraguas que funciona igual que un bastón, pero sin ser un bastón.

Fue una manera de formalidad disfrazada del misticismo alrededor de él, y recordemos que en su música desde los 60`s ha usado sus raíces judías, después su conversión cristiana y por supuesto sus himnos de paz.

Algunos comentaron casi como una falta de respeto, pero creo que también es una especie de código de confianza. Dylan ha sido amigo del Vaticano desde 1997, cuando ofreció un concierto en Bologna, Italia para dar cierre al 23º Congreso Eucarístico Nacional ante más de 300mil jóvenes , y por supuesto el Papa Juan Pablo II.

En donde el propio Papa Juan Pablo II utilizó una frase de las letras de Dylan “¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que le llames hombre?" (How many roads must a man walk down, before you call him a man?”) de la canción Blowin in the Wind.

Acto que no fue bien recibido por todos, en especial por quien era cardenal en ese momento Joseph Ratzinger.

Quiza desde esa ocasión Dylan no tuvo más acercamiento, al menos de manera oficial, durante el tiempo en que Ratzinger se convirtió en el Papa Benedicto XVI y después fue nombrado al Papa Francisco.

Hoy el Papa León XIV vuelve a abrirle las puertas, por la coincidencia de la gira de Dylan en Italia y porque meses antes el Papa León XIV volvió a hacer mención de una de sus canciones de protesta, esta vez fue “Go away you bomb” para dar un mensaje antibélico.

En todas las fotografías compartidas por parte del Vaticano, aunque el “rockstar” no se muestra muy sonriente, el Papa León sí. Cada uno en su personaje, principalmente el estadounidense.

Una visita que fue cómoda para el Pontífice, como seguidor, como líderes que son, como admirador, como un ser humano.

Hay quienes también han querido relacionar todo esta esfera espiritual que también rodea a Bob Dylan con el uso del color negro casi como un opuesto al blanco del Papa, sin embargo ese es el protocolo. A los hombres se les pide seguir el lineamiento de acudir con un traje formal de color oscuro, nunca jeans, tenis o gorras.

Lo que hizo Bob Dylan en colocarse la capucha, pudo ser únicamente para las fotos y durante algún momento no tenerla puesta. El protocolo del vaticano también marca una ligera flexibilidad con personales como él, artistas con un liderazgo cultural en el mundo.

Y por qué no, por ser un buen amigo del Vaticano, y hoy del Papa León XIV.