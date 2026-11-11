AMPI va por nuevas inversiones con mercado inmobiliario con rezagos y desafíos

Julio Pilotzi. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Más de mil profesionales inmobiliarios, desarrolladores, inversionistas y empresarios se reunirán del 17 al 19 de noviembre en la Ciudad de México durante el LV Congreso Internacional Inmobiliario AMPI 2026, un encuentro que tendrá entre sus principales asuntos el financiamiento habitacional, la inversión, el impacto de la transformación tecnológica y las condiciones de competitividad de la industria.

La edición coincide con el 70 aniversario de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), fundada en 1956, y contará con la participación del Infonavit y el Fovissste, que tendrán espacios de discusión sobre sus esquemas de crédito, los retos para ampliar el acceso a vivienda y la relación de estos organismos con los profesionales encargados de intermediar las operaciones inmobiliarias.

La presencia de ambas instituciones resulta relevante para un mercado en el que el financiamiento condiciona buena parte de la demanda habitacional. Los paneles permitirán revisar las alternativas crediticias disponibles, las posibilidades de mejorar sus beneficios para los derechohabientes y los mecanismos para acercar los productos de vivienda a los compradores. Para los desarrolladores y comercializadores, la capacidad de los trabajadores para obtener un crédito representa un factor determinante en la colocación de propiedades, mientras que la vinculación con los intermediarios puede facilitar el contacto entre la oferta habitacional y quienes buscan adquirir un patrimonio. La agenda también contempla la participación de organismos empresariales que representan distintas actividades relacionadas con el desarrollo inmobiliario. En un panel estarán presentes Concanaco Servytur, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Federación de Colegios de Valuadores (Fecoval) y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), además de representantes de la intermediación inmobiliaria. La discusión permitirá abordar la relación entre construcción, industria, comercio, valuación y vivienda, actividades que inciden en la disponibilidad de suelo, el desarrollo de proyectos, la infraestructura y la comercialización de inmuebles.

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Otro de los ejes será la transformación tecnológica y su aplicación en los negocios inmobiliarios. Entre los conferencistas anunciados se encuentra Karla Berman, inversionista de Shark Tank; Juan Lombana, fundador de Mercatitlán, empresa especializada en marketing digital, y Oswaldo Trava, conocido como Oso Trava, inversionista y mentor de startups. Sus participaciones abordarán innovación, tecnología, marketing y desarrollo de empresas, temas que tienen implicaciones en la captación de clientes, la promoción de propiedades, el análisis de información y la evolución de los modelos de intermediación. También participará Enrique de la Madrid, especialista en desarrollo económico y sustentabilidad.

El programa incorporará paneles internacionales con representantes de ocho países, con el propósito de intercambiar experiencias y establecer relaciones profesionales entre distintos mercados.

Esta vertiente adquiere importancia ante la movilidad de inversiones y la evolución de los modelos de comercialización inmobiliaria, que obligan a los participantes del sector a conocer nuevas prácticas y condiciones de operación. Mónica Melloni abordará el tema Networking que Conecta, mientras que Steph Daguer participará con De la Voz a la Huella.

La organización del Congreso está encabezada por Jenny Althair Rivas Padilla, presidenta nacional de AMPI, junto con la vicepresidenta Maricela Rodríguez Pereyra y el director general Saúl Barrientos Ávila.

Para la Asociación, que cumple siete décadas de actividad, el encuentro también representa una oportunidad para revisar los retos de profesionalización de una industria en la que la transparencia de las operaciones, la capacitación de los intermediarios y la calidad de la información son factores relevantes para generar confianza entre compradores, vendedores e inversionistas. Como parte de la conmemoración de los 70 años de AMPI, se realizará una cena de gala en el Colegio de las Vizcaínas.

El encuentro permitirá poner en perspectiva los principales factores que condicionan el crecimiento del negocio inmobiliario: el acceso al financiamiento para convertir la demanda en operaciones, la capacidad de los desarrolladores para generar oferta habitacional, la coordinación con los sectores de construcción e industria y la incorporación de herramientas tecnológicas para competir en un mercado cada vez más exigente.

La participación conjunta de instituciones de vivienda y organismos empresariales también permitirá medir qué tan conectados están los distintos actores de la cadena inmobiliaria y qué condiciones hacen falta para que la inversión se traduzca en proyectos viables y mayor acceso a vivienda.

Además agregue usted que el mercado inmobiliario enfrenta problemas que no se resuelven únicamente con más créditos o nuevos desarrollos.

El encarecimiento de la vivienda, la limitada oferta accesible, los costos del suelo y la falta de infraestructura mantienen la distancia entre la demanda y la capacidad de compra de las familias. Infonavit, Fovissste, desarrolladores y autoridades tienen pendiente mejorar la coordinación y ajustar sus esquemas a la realidad de los trabajadores. Mientras la inversión y los proyectos avanzan, la planeación urbana y el acceso efectivo a vivienda siguen siendo asignaturas pendientes.