Campaña oficial: Taddei no es morenista

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Con todo y la campaña mediática ordenada a legisladores de Morena en un vano intento para desvincular a Guadalupe Taddei de militar en ese movimiento y ser responsable de la corrupción en ese organismo e involucrar a sus antecesores en el entonces IFE, presidido por José Woldenberg, hasta el INE que presidió Lorenzo Córdova, son muchos los morenistas que coinciden en que si es responsable, aquélla debe ir a la cárcel.

No sólo el vicecoordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuellar, lo ha reiterado, sino también otros integrantes de la misma Cámara o senadores, como el tabasqueño Óscar Cantón Zetina, quien ayer coincidió en que si Taddei resulta señalada como responsable de haber desviado recursos del INE, tendrá que ir a parar a la cárcel, que son opiniones coincidentes de quienes, ahora, se les ordena una campaña en redes para negar que Taddei sea morenista, como toda su familia que ocupa cargos públicos en Sonora.

DE ESTO Y DE AQUELLO …

La calificación por parte del gobierno de Estados Unidos de que los cárteles mexicanos, como organizaciones terroristas, no le otorga a ese país licencia o autorización para realizar acciones unilaterales en territorio nacional, se dijo ayer en la conferencia mañanera, tras la reunión del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con Terrance Cole, titular de la DEA.

Sin embargo, el domingo en un restaurante de Guadalajara, en un operativo de las fuerzas federales, con la localización y apoyo de esa agencia estadounidense, capturaron, en medio de una balacera, a Rafael Álvarez Ayala, El R-2, líder de la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien resultó herido, y al que buscaba la justicia del país vecino.

Ese sujeto era buscado por los dos países por encabezar la extorsión y asesinatos de dirigentes de productores de limón y aguacate en la región michoacana de Apatzingán, y es señalado como autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre del año pasado.

Si con todo y denuncia del Consejo General del INE y el cúmulo de información presentada, la FGR “todavía” no ha abierto una investigación, como se informó en Palacio Nacional, ese escándalo de corrupción va a seguir el mismo camino de impunidad como los de Segalmex, huachicol y corrupción oficial difundidos públicamente en medios.

Por cierto que, según ha informado si la Auditoría Superior de la Federación, va a utilizar testimonios de presuntos implicados en el caso Taddei, que intentan atenuar penas y acusen a quienes les señalen, igual que se recurre a testigos protegidos en otras audiencias.