Dos malas noticias (1/3)

Dos malas noticias. Primera: la inflación anual en octubre fue 3.75%. Segunda: la Junta de Gobierno del Banco de México, con tres votos a favor (Victoria Rodríguez Ceja, José Gabriel Cuadra García, Omar Mejía Castelazo), y dos en contra (Jonathan Heath Constable y Galia Borja Gómez), decidió reducir de 6.50% a 6.25% el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, TII. Dos malas noticias. Vamos por partes.

Comienzo por la inflación.

En marzo la inflación anual (medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor), fue 4.59%, la mayor para cualquiera de los meses transcurridos del 2026. En abril bajó a 4.45%, en mayo a 3.94%, en junio a 3.37% y en junio a 3.12%, la menor inflación desde junio de 2020. Sumamos cuatro meses de inflación a la baja, de convergencia hacia la meta puntual del Banco de México que es 3%, tendencia bajista que no se mantuvo.

En agosto la inflación subió a 3.26%, 0.14 puntos porcentuales mayor que en julio, el 4.48%. En septiembre volvió a subir a 3.45%, 0.19 puntos porcentuales mayor que en agosto, el 5.82%. En octubre subió de nuevo a 3.75%, 0.30 puntos porcentuales mayor que septiembre, el 8.69%. Tres meses consecutivos de inflación cada vez mayor, malo: 3.26% en agosto, 3.45% en septiembre, 3.75% en octubre, y de aumentos cada vez mayores, peor: 4.48% en agosto, 5.82% en septiembre, 8.69% en octubre.

El Banco de México eligió una meta puntual de inflación anual del 3%, vigente desde 2003, con un intervalo de variabilidad de más/menos un punto porcentual, por lo que la máxima inflación aceptable es 4% y la mínima 2%. Entre enero de 2003 y octubre de 2026 la inflación promedio anual fue 4.32%, 1.32 puntos porcentuales mayor que la meta puntual, el 44.00%, y 0.32 mayor que el límite superior del intervalo de variabilidad, el 8.00%. Así la eficacia de la política monetaria del Banco de México.

Continúo con la Tasa de Interés Interbancaria, TII, que es la herramienta de política monetaria del Banco de México, y que, según el Anuncio de Política Monetaria del 5 de noviembre pasado, bajó de 6.50% a 6.25%, debiendo tener presente que “la receta”, que tiene un buen grado de discrecionalidad, es: aumenta la inflación, alejándose de la meta puntual, hay que aumentar la TII o, por lo menos, dejarla sin cambio; baja la inflación, acercándose a la meta puntual, hay que bajar la TII o, por lo menos, dejarla sin cambio.

La inflación lleva tres meses consecutivos al alza: 3.26% en agosto, 3.45% en septiembre, 3.75% en octubre, y aumentando cada vez más: 4.48% en agosto, 5.82% en septiembre, 8.69% en octubre, y en la última reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, con tres votos a favor y dos en contra, se decidió bajar la TII de 6.50% a 6.25%. Según lo prescrito por la “receta” la TII debería, en el mejor de los casos, haber aumentado, o, en el peor, debería haber permanecido sin cambio.

Hay que recordar que, según el artículo 28 de la Constitución, el Banco de México tiene como “objetivo prioritario (…) procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional”, lo cual quiere decir mantener la inflación en 3%, meta puntual que no se ha conseguido. Va de nuevo: de enero de 2003 a octubre de 2026 la inflación promedio anual fue 4.32%, 44.00% mayor que la meta puntual (3%) y 8.00% mayor que el límite superior del “intervalo de variabilidad” (4%).

Continuará.