Final de fotografía

Nos vamos a una pausa, un espacio que, seguro que para muchos equipos de la Liga MX, será tiempo con sabor a angustia, para otros será un respiro y la oportunidad de replantear todos los aspectos para encarar la Liguilla de la mejor forma; pero lo que sin duda se robará la atención de todos será la definición por el liderato general del torneo. No hay más que tres opciones: Cruz Azul cierra con broche de oro la magnifica campaña que hizo, Chivas se crece en casa y le roba al Azul el honor de quedar líder o si el América hace de las suyas y se queda con el liderato, posición que puede ser determinante en busca del título del futbol mexicano.

Para equipos como Toluca, Atlas y el sorprendente Santos, que prácticamente tienen amarrada la Liguilla, estas semanitas de fecha FIFA servirán para hacer ajustes, recuperar físicamente a toda la plantilla y prepararse para encarar una Liguilla en la que al no ser favoritos, pueden dar alguna sorpresa en la ronda de cuartos de final. Mención honorifica para el equipo de La Laguna, que cerró de manera brillante y llegará como el equipo con la moral más alta. Solamente le basta un puntito para amarrar su pase y ser uno de los regresos más increíbles en el futbol mexicano.

Luego viene el “pelotón de la angustia”: León, Pachuca, Tijuana, Monterrey, Pumas y Querétaro, seis equipos para posiblemente sólo dos cupos restantes para la fiesta de la Liguilla. El duelo pendiente entre Querétaro y Monterrey será clave para todos los involucrados para conocer realmente las opciones. En ese sentido, son los Pumas los que aspiran a un autentico milagro y los regios el equipo que tiene el destino en sus manos. Quién se atreva a apostar por quienes serán los dos equipos que definan a los ochos clasificados será un auténtico masoquista, porque en nuestro futbol la improbable es una constante.

Y finalmente, el cierre de fotografía por la cima: Cruz Azul, Guadalajara y América se disputan en 90 minutos la ventaja de cerrar como líderes de cara a la próxima Liguilla. Curiosamente para el América, que necesitará ganar en el Universitario ante Tigres y ser al mismo tiempo porrista de las Chivas, porque en caso de que la Maquina derrote al Guadalajara los dirigidos por Huiqui quedarán como líderes absolutos. Chivas necesita ganar y que los Tigres se planten ante el América y al menos saquen el empate, porque con al ser el peor equipo entre los tres con la peor diferencia de goles, llega como el más desfavorecido. Vaya partidazo promete ser ese Chivas vs. Cruz Azul, la previa perfecta.

Entiendo perfectamente que desde hace muchos años los dueños del futbol junto con las televisoras en este país se olvidaron del tema deportivo; pero qué lindo sería que durante esta pausa que nos brinda la FIFA, pudieran analizar con absoluto uso de la razón y se atrevieran, por una sola vez, a traicionar sus propios paradigmas y programar en el mismo horario al menos los partidos en los que se peleará el liderato general. Podrían crear una buena campaña promocional, generarían gran rating y, claro, los verdaderos ganadores serían los aficionados, que podrán disfrutar un cierre de película y nuevamente percibir, al menos por una vez, que no todo son intereses, que a veces la pelota y todo lo que pasa dentro de la cancha, es lo más importante.