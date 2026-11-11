Míticas “afueras” de la ciudad

Salvador Guerrero Chiprés*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Víctor Hugo describía las periferias de París como un territorio híbrido donde el campo termina y la ciudad comienza, espacio en el cual la miseria social convive con la posibilidad de redención.

Esos sitios decimonónicos incubaban una transformación colectiva profunda cuando la atención institucional decidía iluminarlas. “El centro del mundo para quien sabe observar”, relató en Los Miserables, la novela en la cual un sacerdote salva y cambia la vida de un delincuente.

Desde la Ciudad de México se resignifica un argumento semejante de fortalecimiento de una comunidad de valores más allá de las convenciones. Clara Brugada coloca el margen geográfico en el corazón de las prioridades de la administración pública. Habita en ello cierta estética y ética de la vida pública del cambio de régimen vivido desde 2018.

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El acercamiento de las y los alcaldes de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco —Octavio Rivero, Berenice Hernández y Circe Camacho— con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano para la integración a la estrategia Aliados C5 es una herramienta en esta resignificación social.

La oportunidad de conectar las cámaras de las alcaldías con el sistema de videovigilancia de la CDMX rompe el centralismo urbano y habilita infraestructura moderna en las zonas de diversa plusvalía. La descentralización tecnológica se alinea con el urbanismo inclusivo y la periferia deja de ser el patio trasero para convertirse en el punto articulador de justicia territorial.

Michel Foucault teorizó sobre el panóptico como mecanismo vertical de vigilancia disciplinaria. Sin embargo, la multiplicación en el sur capitalino —con incrementos de 86.4%, 63.8% y 44% en el número de cámaras en Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac, respectivamente— significa recibir protección civil oportuna y disuadir los riesgos criminales. El panóptico periférico se transforma y acompaña localmente.

La coordinación entre los distintos niveles del Estado respalda el cambio. El informe de seguridad presentado en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aporta evidencia de la reducción de la incidencia delictiva. Los homicidios dolosos disminuyeron 50% el pasado octubre, respecto a septiembre de 2024, aunque han crecido las extorsiones registradas.

En la capital nacional, la disminución de incidencia delictiva en el sur implica la recuperación de la armonía social en comunidades con fuerte arraigo tradicional.

Aquella idea de Víctor Hugo afirmando con convicción que las míticas afueras de París son el centro del mundo, para quien sabe observar, cobra vigencia en las periferias capitalinas. Mirar con inteligencia a Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco implica descubrir comunidades poseedoras de un tejido social denso, reservas ecológicas vitales y una inmensa capacidad de resiliencia.