Morena quiere borrar a Taddei

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

A como dé lugar, Morena quiere quitarse de encima a Guadalupe Taddei. Durante años celebraron su llegada al INE, defendieron su gestión y modificaron la ley para darle facultades que antes exigían acuerdos.

Ahora quieren convencer a la gente de que aquella presidenta electoral pertenecía al mundo de sus adversarios.

El problema es que hacer esta narrativa le ha costado mucho trabajo a Morena, porque hay demasiadas fotos y declaraciones que muestran esta cercanía.

Y ahora también hay un guion. El 5 de noviembre, los 254 diputados federales de Morena recibieron en sus celulares un mensaje con, lo que llamaron, “ejes estratégicos narrativos”.

DESPLAZADA

Guadalupe Taddei renunció formalmente a la presidencia del INE el 26 de octubre de 2026. ı Foto: Especial

En un reportaje del diario El Universal se muestra cómo esa orden salió de la vocería de Morena en San Lázaro, a cargo de Arturo Ávila, y del diputado Sergio Gutiérrez Luna, exrepresentante del partido ante el INE. Tenían como objetivo convencer a la gente de que Guadalupe Taddei no tiene nada que ver con Morena.

Uno de esos ejes decía, textual, que: Taddei es miembro de la “mafia electoral”, porque fue designada por Lorenzo Córdova en 2014. Otro pedía insistir en que los contratos a modo empezaron con los gobiernos anteriores.

Y las redes se llenaron. Entre el 5 y el 9 de noviembre, al menos 130 diputados de Morena hicieron más de 400 publicaciones con la misma línea. Sumaron 3.14 millones de reproducciones. La meta era llegar a nueve millones. Los senadores de Morena replicaron la estrategia.

Gutiérrez Luna escribió: “Desde 2019 lo dije: Lorenzo tiene cooptado al INE”. En otra publicación remató: “Lorenzo, Lorenzo… es la mafia electoral”. Entre quienes publicaron mensajes en la misma línea aparecen Dolores Padierna, Pedro Zenteno y el propio Arturo Ávila.

Qué descaro, qué cinismo y qué manera tan burda de operar. Si Gutiérrez Luna fue quien propuso darle esas facultades a Taddei.

Y apareció la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, quien compartió un video que dice que Taddei “no es de Morena, es parte del viejo régimen del PRIAN”.

Cuando le preguntaron si Morena debía reconocer que se equivocó al apoyar a Taddei, respondió que el partido no tuvo nada que ver porque Taddei fue insaculada.

Pero la presidenta del INE, a la que se le dieron las máximas atribuciones de su historia, y que hoy está en el centro del escándalo por contratos, no salió de la Marea Rosa. Salió de una tómbola que Morena prefirió antes que un acuerdo por sus perfiles.

Este lunes Montiel fue más lejos. Acusó al partido Somos, que nació de la Marea Rosa, de ser la “mafia electoral” del INE. Dijo que detrás de la Marea Rosa estaban el PRIAN y la “burocracia dorada” del Instituto. Es decir, quienes salieron a las calles a defender al INE son, según Morena, los responsables de que el INE esté como está.

Hasta 2024, el INE era un órgano colegiado. Para nombrar a los directores ejecutivos, que son quienes operan las elecciones, se necesitaban al menos ocho votos de once consejeros. Ningún presidente podía decidir solo.

En octubre de 2024, en medio de las leyes secundarias de la reforma judicial, Morena cambió la ley para que la presidenta del órgano electoral pudiera designar, por sí misma, a los directores ejecutivos y a los titulares de las unidades técnicas. El autor fue Sergio Gutiérrez Luna, el mismo que hoy dicta la línea para deslindarse de ella. Cuando seis consejeros quisieron llevar el tema a la Suprema Corte, él presentó una iniciativa para subirlo a la Constitución.

Así, Morena tuvo en la presidencia del INE a una aliada con más poder que cualquiera de sus antecesores. Lo que no esperaban es que salieran a la luz los negocios de su equipo con proveedores del Instituto.

Y Taddei cumplió con lo que al régimen le importaba. Primero, la sobrerrepresentación.

En 2024, Morena y sus aliados obtuvieron alrededor del 54 por ciento de los votos para diputados. El INE les asignó 364 curules, el 73 por ciento de la Cámara. La Constitución dice que ningún partido puede tener más de 300 diputados ni una representación que supere en más de ocho puntos su porcentaje de votos.

Pero el INE aplicó ese límite partido por partido y no a la coalición. Como muchos candidatos de Morena compitieron registrados como del PT o del Verde, cada partido quedó dentro del tope y la coalición, muy por encima. Una mayoría simple en las urnas se volvió mayoría calificada en San Lázaro, la que permite cambiar la Constitución sin la oposición. Taddei votó a favor.

Si algún día cambia la correlación en el Congreso, ésa es la puerta: definir en la ley que el límite de sobrerrepresentación se aplique a la coalición completa y no a cada partido por separado y, si esto se demuestra, se podrían echar para atrás muchas reformas que se han hecho con esta sobrerrepresentación artificial.

Segundo, en la elección judicial de 2025. Votó apenas entre el 12.57 y el 13.32 por ciento de la lista nominal, con acordeones repartidos para indicar por quién votar. Aun así, el INE la declaró válida.

La estrategia viene desde López Obrador: debilitar al árbitro electoral hasta hacerse de él. Les tomó tiempo, pero lo lograron.

Hoy se quieren deslindar, pero Taddei estuvo en el centro de las decisiones electorales más importantes del régimen y sabe cómo se operaron. Quizá por eso, más que perseguida, parece protegida.

La otra cara de la seguridad. Entre tanta mala noticia, vale la pena contar cuando se trabaja por la seguridad y hay resultados. Ayer, el Gabinete de Seguridad informó una reducción de 50 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y octubre de 2026. Omar García Harfuch destacó las detenciones, el trabajo de inteligencia y los operativos coordinados contra las estructuras criminales.

Los avances alcanzan a distintas regiones: entre enero y octubre de 2026, frente al mismo periodo de 2025, San Luis Potosí redujo su promedio diario de homicidios 77 por ciento; Nayarit, 71.8; Quintana Roo, 57.7; y Nuevo León, 50.1.

Persisten desafíos enormes en entidades como el Estado de México, Guanajuato, Baja California y Sinaloa, que siguen entre las de mayor número de víctimas, según el comparativo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Guerrero merece atención especial. Pese a su complejidad, redujo 30.2 por ciento el promedio diario de homicidios y se ubicó en el lugar 14 nacional por reducción. El gobierno estatal atribuye este avance a las labores de inteligencia, las detenciones y los despliegues conjuntos, además del trabajo de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por Evelyn Salgado, y las mesas regionales que atienden cada zona. Resultados de Guerrero.

Chihuahua también bajó posiciones en el listado nacional de homicidios, aunque todavía ocupa el quinto lugar.

Son mediciones de periodos diferentes, pero permiten reconocer avances y ubicar los pendientes. Falta mucho por hacer, pero cada vida que se salva es una familia que no pierde a un ser querido.