Movimiento Ciudadano actúa como “Patiño de Morena”

El veracruzano Dante Delgado quieren convencer a como dé lugar a Grecia Quiroz de ser su candidata para el gobierno de Michoacán. La viuda de quien fuera líder un movimiento importante, quien fue asesinado hace poco más de un año.

Dante no desaprovecha la oportunidad para placearla en sus eventos, como fue el informe del senador Luis Donaldo Colosio Riojas en Monterrey, Nuevo León, estado que es gobernado por ellos con Samuel García, quien por cierto está investigado por realizar junto con su padre un peculado de muchos millones de pesos.

Lo que no sabe Grecia, tal vez es que esa estrategia de la dirigencia que encabeza Jorge Alvarez Máynez, esté dirigida como un cheque al portador para Palacio Nacional, es decir, que al hacerla su candidata en automático la desarticulan para calmar las aguas en Michoacán.

Para nadie es secreto que el partido naranja está operando para Morena, su tarea está más que clara de dividir el voto en la oposición para favorecerle al partido oficial, como ocurrió en el 2024.

Su líder Alvarez Máynez se queja del PRI de Alejandro Moreno “Alito” porque los critica severamente y los exhibe de ser “patiños” de Morena y eso lo toman como pretexto.

Pero MC no es optimista racional ni un “militante de las causas perdidas”, como él mismo se define; dista mucho de serlo y no cabe duda que es muy benévolo consigo mismo.

Lo que es más bien el coordinador nacional del partido naranja, es un oportunista acomodaticio que vende al mejor postor los oficios de MC mientras que, en un doble discurso, ataca a Morena y en general al oficialismo.

Sin embargo, de todos es sabido que ya hace tiempo, Alvarez Maynez y compañía, se dedica a vender muy caro su amor, y si puede sacar provecho económico de ser el “líder” de MC, el “patiño” de los morenistas, mucho mejor; lo que haya que hacer no le importa, por lo que todo esto se vuelve una situación sumamente denigrante por decir lo menos, pero eso es lo que le gusta a Máynez.

Para ser dirigente de un partido, se requieren una serie de características y cualidades que definitivamente, Alvarez Maynez no tiene. De entrada, ese juego que encabeza, se le vuelve un círculo muy vicioso que no tiene nada que ver con hacer política; no sabe negociar pues el militante naranja hace un burdo intercambio entre MC y Morena en el que siempre sale favorecido el partido guinda que ya ha tomado el papel de jefe de los naranjas, por lo que Alvarez Máynez está a las órdenes de esta cuarta transformación, ahora en su segundo piso.

MC, encabezado por este personaje, aspira a ser la tercera rémora de Morena. Es lo más probable, viendo que casi a diario, tanto el PT como el PVEM tienden a revelársele al partido guinda, pero hay que considerar que si Máynez negocia, es solo para beneficiarse él, ya que no tiene empacho alguno en traicionar a sus correligionarios.

Por todo lo anterior y en lo más reciente, el coordinador naranja, sin ser diputado, dio a conocer que su partido votará a favor del Presupuesto de Egresos 2027, que envió la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados.

No hay que dudar que el inquilino de dicha finca le diga al servil Alvarez Máynez, que MC tiene que aprobar lo que él le diga y sin cambiarle “ni una sola coma”, con lo que se comprueba que las críticas de Máynez al oficialismo solamente son “de dientes para afuera”; la clave del éxito naranja es el doble discurso mientras que por el otro lado, busca obtener cada vez más y más beneficios pero, se reitera, solo para él. Al tiempo.

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